امروز ۱۴ تیرماه روز قلم است، اما جای بزرگ مردی که «ن والقلم و ما یسطرون» را معنا کرد، خالی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا رسولی نویسنده به مناسبت روز قلم در یادداشتی به پیوند محکم رهبر شهید انقلاب با قلم پرداخته است، این یادداشت به شرح ذیل است:

امروز ۱۴ تیرماه، مصادف است با «روز قلم»؛ روزی برای پاسداشت نوشتن، نویسندگی و نویسندگان؛ روز مهمی برای توجه به پرپیشینه‌ترین محصول فرهنگی بشری، یعنی کتاب. اما جای مرد بزرگی در سپهر فرهنگی سرزمین ما خالی است که نبود او، تازه دردو روز گذشته با عمق پوست و گوشت حس شده است.

۱۴ تیرماه امسال، جای خالی «آقای شهید ما» نه فقط در جامعه سیاسی و اجتماعی ایران که در جامعه فرهنگی و مخصوصاً در بین اهالی قلم و اندیشه احساس می‌شود؛ رهبری که به دست اشقیای زمانه از دنیای دنی کوچ کرده و راهی بقای عزت‌مندانه و جاودانه خود شده است.

«آقای شهید ایران» با وجود انواع دغدغه‌ها و مشغله‌های فردی و اجتماعی، چه در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی که به‌صورت پیوسته در مدار مبارزه با رژیم ظالم پادشاهی ایران حرکت می‌کرد و از این بابت یکسره یا گرفتار تبعید و زندان بود یا در حال مخفی شدن از دید نیرو‌های امنیتی آن رژیم، و چه در تمام سال‌های بعد از تأسیس انقلاب اسلامی که مسئولیت‌های مهم سیاسی، از نمایندگی مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری و تولّی رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده گرفتند، ۲ موضوع را هرگز از قلم نینداختند: «خواندن» و «نوشتن».

نتیجه خواندن و کتاب‌خوانیِ رهبر شهید ایران، ابتدا در قامت تحصیلات حوزوی ایشان تجلی پیدا کرده است که در آغاز به‌عنوان یک طلبه و سپس به‌عنوان فقیهی که علاوه بر امامت امت، ردای مرجعیت را نیز بر تن کرده بود، سیر صعودی تفقه را از مسیر خواندن کتاب‌های فقهی، اصولی، روایی و تفسیری طی کرده است.

از دیگر سو، دیدگاه‌ها و سخنرانی‌های تخصصی آیت‌الله خامنه‌ای در عرصه‌های متعدد، بیانگر مطالعات مفصل و مستمر ایشان بود که بار‌ها در لابه‌لای سخنانش، حرف‌های خود را به آثار و اندیشه‌های سایر صاحب‌نظران ارجاع می‌دادند.

در این میان، توجه ویژه شهید خامنه‌ای به ادبیات، قابل‌توجه و البته ستایشِ نویسندگان، ناشران و مخاطبان آثار ادبی است؛ به‌طوری که علاوه بر انواع رمان‌ها و سرگذشت‌نامه‌های نویسندگان زبان و ادبیات پارسی، او بسیاری از رمان‌های ترجمه‌شده از دیگر زبان‌ها مانند آثار کلاسیک ادبیات روسی، انگلیسی، فرانسه، ترکی و عربی را خوانده بود و در سخنرانی‌ها، جلسات دوستانه با نویسندگان و گاهی در جلسات و مذاکرات سطح بالای سیاسی و دیپلماتیک از آن آثار ادبی یاد می‌کرد.

در این میانه و میدان، تمرکز آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب‌های ادبیات مقاومت و معرفی پی‌درپی این کتاب‌ها در قالب یادداشت‌های کوتاهی که بر این کتاب‌ها می‌نوشتند، علاوه بر اینکه سبب شده بود تا رهبر شهید ما در قامت حامی بزرگِ کتاب، کلمه و ادبیات نیز جلوه کنند، عملاً به گسترش ادبیات مقاومت و پروبال گرفتن نویسندگان و ناشرانی که در وادی مقاومت می‌نوشتند و منتشر می‌کردند، منجر شد و به یک عامل تعیین‌کننده برای دلگرمی آنها تبدیل گردید.

بازدید مستمر ایشان از نمایشگاه کتاب و جلسات مفصل و بدون انقطاع سالانه با شاعران و نشست‌های صمیمانه رهبر شهید انقلاب با فیلم‌نامه‌نویسان و سینماگران، از دیگر جلوه‌های توجه او به خواندن آثار ادبی و شنیدن صدای خالقان آثار ادبی و هنری است.

اما تمام تکاپوی شهید خامنه‌ای در گستره کتاب، فرهنگ، ادبیات و پژوهش به «خواندن» خلاصه نمی‌شود. گذشته از اینکه سخنرانی‌ها و تدریس دروس سطح عالی حوزه‌های علمیه توسط ایشان مبتنی بر تحقیق، مطالعه و یادداشت‌برداری‌های علمی بوده است، رهبر شهید ما چندین جلد کتاب را در قالب‌های تألیف و ترجمه برای مخاطبان خلق کرده‌اند.

از این دست می‌توان به این آثار اشاره کرد:

۱_ ادعانامه علیه تمدن غرب، نقد فلسفی و جامعه‌شناختی مبانی غرب (ترجمه)

۲_ تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیری حرکتی، حماسی و انقلابی از قرآن کریم (ترجمه)

۳_ صلح امام حسن علیه‌السلام (صلح امام حسن)

۴_ پژوهشی در زندگی امام سجاد علیه‌السلام (تألیف)

۵_ مسلمانان در نهضت آزادی هند (تألیف و ترجمه)

۶_ آینده در قلمرو اسلام (ترجمه)

۷_ چهار کتاب اصلی علم رجال (تألیف)

۸_ روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا (تألیف)

۹_ گزارشی از سابقه و اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد (تألیف)

به‌جز آثاری که به‌عنوان پژوهش یا نگارش و آثار تألیفی و ترجمه به آنها اشاره شد، ایشان به‌عنوان رهبر مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و به‌عنوان مقتدای مسلمانان و موحدان آزادی‌خواه و حق‌طلب جهان، بار‌ها و بارها، ایده‌ها و اندیشه‌های خود را در قالب پیام‌های متنوع و گوناگون نوشته و منتشر کرده است. از این دست می‌توان به پیام ایشان به جوانان اروپا و بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» به مناسبت چهلمین سال تأسیس انقلاب اشاره کرد.

گذشته از این پیام‌های موردی و موضوعی، «آقای شهید ایران» سلسله پیام‌های مستمری هم به‌صورت سالیانه صادر می‌کرد و در قالب محتوای آنها، آموزه‌های الهی و سیاست‌های نظام را تبیین می‌کرد که از این عناوین می‌توان به پیام سالانه به اجلاس سراسری نماز و پیام سالانه به کنگره حج اشاره کرد.

گرچه فقدان رهبر حکیم و شهید انقلاب اسلامی به‌عنوان یک دانشمند صاحب‌قلم و حمایت‌گر ویژه فرهنگ و هنر و ادبیات، موضوعی نیست که به‌این سادگی‌ها قابل‌جبران باشد، اما مردم ایران و دوست‌داران اندیشه‌های ایرانی و اسلامی و علاقه‌مندان انقلاب، از جهت توجه و حمایت مخصوص از کتاب، قلم، کتاب‌خوانی و خواندن و نوشتن، امیدوارانه به راه و رسم سومین رهبر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، چشم دوخته‌اند.