به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان گفت: همزمان با حضور گسترده زائران و کاروان‌های مردمی در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، راهداران شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری نیز با استقرار در محور قم–تهران، در حال اجرای مأموریت‌های راهداری و تأمین ایمنی تردد هستند.

خدابخش افزود: پایش مستمر وضعیت راه، رصد شرایط ترافیکی، شناسایی و رفع مخاطرات احتمالی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای ازاهداف این ماموریت است.