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مواکب استان قزوین با برپایی ایستگاههای خدمترسانی و پذیرایی، در مسیر اعزام زائران مراسم تشییع رهبر شهید، با تمام توان به میزبانی از مشتاقان این مراسم تاریخی مشغول به خدمت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با اعزام گسترده زائران از استان قزوین به مراسمب درقه رهبر شهید، فضای معنوی و حماسی خاصی در تمامی نقاط استان حاکم است.
در مسیر حرکت کاروانهای زائر، مواکب مختلف استان قزوین با تمام توان و با تکیه بر ایثار مردم و نیروهای بسیجی، در حال خدمترسانی به مشتاقان این مراسم تاریخی هستند.
در این گزارش تصویری، نگاهی انداختیم به صحنههایی از فعالیت این مواکب که نشاندهنده روحیه خدمتگزارانه و عشقِ بیحدوحصر مردم قزوین به رهبر مجاهد شهید انقلاب است.