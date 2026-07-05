مواکب استان قزوین با برپایی ایستگاه‌های خدمت‌رسانی و پذیرایی، در مسیر اعزام زائران مراسم تشییع رهبر شهید، با تمام توان به میزبانی از مشتاقان این مراسم تاریخی مشغول به خدمت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با اعزام گسترده زائران از استان قزوین به مراسمب درقه رهبر شهید، فضای معنوی و حماسی خاصی در تمامی نقاط استان حاکم است.

در مسیر حرکت کاروان‌های زائر، مواکب مختلف استان قزوین با تمام توان و با تکیه بر ایثار مردم و نیروهای بسیجی، در حال خدمت‌رسانی به مشتاقان این مراسم تاریخی هستند.

در این گزارش تصویری، نگاهی انداختیم به صحنه‌هایی از فعالیت این مواکب که نشان‌دهنده روحیه خدمت‌گزارانه و عشقِ بی‌حدوحصر مردم قزوین به رهبر مجاهد شهید انقلاب است.











