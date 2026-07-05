فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا گفت: زائران ولایتمدار و جان فدای این شهرستان با ۷ دستگاه اتوبوس و برای شرکت پرشور در وداع و تشییع قائد شهید امام خامنه‌ای عازم تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا گفت: ۴۰۰ زائران ولایتمدار و جان فدای این شهرستان با ۷ دستگاه اتوبوس و تعدادی اتومبیل‌های شخصی برای شرکت پرشور در وداع و تشییع قائد شهید امام خامنه‌ای به تهران اعزام شدند.

سرهنگ محمد صدیقی افزود: این افراد برای وداع با پیکر مطهر رهبر شهید و مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید شرکت می‌کنند.