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مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسانجنوبی از استقرار ۷۹ موکب در مسیر تشرف به مشهد مقدس در سطح استان و مسیرهای بدرقه در شهر مقدس مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا علیه السلام خراسانجنوبی در حاشیه بازدید از محل مواکب جهادگران خراسان جنوبی در مشهد مقدس، گفت: با بهرهگیری از توان بیش از هزار و ۱۷۰ جهادگر و خادم، ظرفیتِ خدمترسانی به صدها هزار عزادار فراهم شده است.
هنری با بیان اینکه مجموعاً ۷۹ موکب گروههای جهادی در داخل استان در مسیر تشرف به مشهد و شهر مقدس مشهد فعال شدهاند، گفت: در خراسان جنوبی و در مسیر تردد زائران و عزاداران ۴۲ موکب جهادی از شهرستانهای بشرویه، بیرجند، خوسف، سرایان، سربیشه، طبس، فردوس، قاین و نهبندان خدمات اسکان، پذیرایی، ماشین نویسی، فرهنگی و پزشکی ارائه میدهند.
وی افزود: در شهر مقدس مشهد نیز ۳۷ موکب جهادی مستقر میشوند که ۲۶ موکب جهادی از شهرستانهای بشرویه، بیرجند، خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، سربیشه، طبس و قاینات مستقر شدهاند که با خدمات پزشکی، توزیع روزانه نان، شربت، کیک، ساندویچ، چای، هندوانه و غذای گرم، میزبان زائران خواهند بود.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی گفت: از ۳۷ موکب جهادی مشهد، ۱۱ موکب، ظرفیت اسکان برای ۵ هزار و ۳۰۰ نفر را پشتیبانی کرده و با پذیراییِ سهوعدهای غذا در مجموع در این سه روز بیش از ۴۵ هزار پرس غذا تهیه و توزیع خواهند کرد.
به گفته وی نقاط اسکان مواکب جهادی استان در مشهد شامل ۶ مدرسه، ۴ مسجد و یک حسینیه است.
هنری به توانِ نیروی انسانی بیش از هزار و ۱۷۰ نفر در این مواکب اشاره کرد و افزود: ۵۴۲ جهادگر در موکبها و ۶۳۰ خادم در اماکن اسکان، شبانهروز مشغول خدمترسانی هستند.
وی به پخت نان توسط جهادگران در موکبها اشاره کرد و گفت: ۷ گروه جهادی با ۲۱۰ نفر جهادگر تخصصی پخت روزانه ۳۵ هزار قرص نان، در نقاط مختلف به ویژه در محورهای حساسِ مشهد از جمله خیابان امام رضا (ع) ۱۹، حسینیه آیت الله شاهرودی، بلوار امام خمینی و دانشگاه فردوسی فعالیت دارند.
هنری افزود: در رأس مواکب و خدمات رسانیها یک ستاد داخلی و اتاق وضعیت مربوط به گروههای جهادی بسیج سازندگی خراسان جنوبی در شهر مشهد تشکیل شده که هماهنگی و نظارت و راهبری مواکب مشهد را پیگیری میکند.
مسئول بسیج سازندگی خراسانجنوبی در خصوص زمان فعالیتهای جهادگران و برپایی موکبها افزود: موکبهای داخل استان از ۱۵ تا ۲۱ تیر و موکبهای مستقر در مشهد از بعد از ظهر ۱۶ تیر تا جمعه ۱۹ تیرماه، میزبان عزاداران خواهند بود.