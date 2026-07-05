

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین خاکپا پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد در مقابل نیکل از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب دولت‌گلدی مرادف از ترکمنستان شد و به دیدار رده بندی راه یافت. خاکپا در این مرحله مقابل بی اردیهان ارلان از چین با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسیدی و به مدال برنز رسید.