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دستگاههای امدادی و خدماترسان بروجن با آماده باش کامل در حال خدمات رسانی درمحورهای مواصلاتی این شهرستان هستند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان بروجن گفت: همزمان با ایام مراسم تشییع رهبر شهید نیروهای پلیسراه و راهداری بروجن با استقرار شبانهروزی در بیش از ۳۸۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان، با مدیریت ترافیک، بر ایمنی جادهها و کنترل ناوگان حملونقل عمومی و مسافربری نظارت مستمر دارند.
مسعود زمانی با اشاره به موقعیت راهبردی این شهرستان بهعنوان یکی از مهمترین شاهراههای ترانزیتی جنوب غرب کشورافزود: تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، حفظ ایمنی سفرها، روانسازی تردد و خدمترسانی مطلوب به مردم و مسافران انجام شده است.