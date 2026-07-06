به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان بروجن گفت: همزمان با ایام مراسم تشییع رهبر شهید نیرو‌های پلیس‌راه و راهداری بروجن با استقرار شبانه‌روزی در بیش از ۳۸۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی شهرستان، با مدیریت ترافیک، بر ایمنی جاده‌ها و کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مسافربری نظارت مستمر دارند.

مسعود زمانی با اشاره به موقعیت راهبردی این شهرستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های ترانزیتی جنوب غرب کشورافزود: تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، حفظ ایمنی سفرها، روان‌سازی تردد و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و مسافران انجام شده است.