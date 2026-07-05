به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به حضور گسترده مردم در مصلای تهران و احتمال بروز اختلال در شبکه‌های اینترنتی یا ترافیک بالای تماس‌ها، سامانه اعلام وضعیت بله به عنوان یک راهکار جایگزین در اختیار کاربران قرار گرفته است.

این سامانه به عزاداران اجازه می‌دهد تا در صورت قطعی اینترنت یا پیامک، به صورت کاملاً رایگان از حال یکدیگر باخبر شوند. زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم می‌توانند با مراجعه به بخش «خدمات» در اپلیکیشن بله و انتخاب گزینه «اعلام وضعیت»، موقعیت خود را ثبت کرده یا از آخرین وضعیت همراهان و عزیزان خود مطلع شوند.

نحوه استفاده از این سامانه:

۱. باز کردن اپلیکیشن بله و ورود به زبانه «خدمات»؛

۲. انتخاب گزینه «اعلام وضعیت بله»؛

۳. استفاده از گزینه «اعلام وضعیت» برای اطلاع‌رسانی موقعیت فردی؛

۴. استفاده از گزینه «مشاهده وضعیت» برای باخبر شدن از موقعیت دیگران.

این قابلیت در راستای مسئولیت اجتماعی این پیام‌رسان و برای کاهش دغدغه خانواده‌ها در تجمعات میلیونی مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید راه‌اندازی شده است.