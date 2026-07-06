به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهدوی گفت: این محموله‌های بذری پس از نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های متعدد از جمله بررسی میزان رطوبت، خلوص و کیفیت لازم، مورد پذیرش قرار گرفته و جهت انجام عملیات بوجاری در سایت بوجاری شرکت تخلیه می‌گردد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل کیفی بذور ورودی به سایت، اظهار داشت: دقت در مراحل دریافت، نمونه‌برداری و ارزیابی اولیه بذر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت نهایی محصول و تأمین بذور اصلاح‌شده و استاندارد برای کشاورزان استان دارد.

مهدوی افزود: برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری برای سال ۱۴۰۵، تولید ۱۳۱۱ تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو در سه طبقه گواهی، مادری و پرورشی در ارقام مختلف است.