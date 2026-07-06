لزوم نظارت بر بازار بوشهر و حمایت از تولید کنندگان

استاندار بوشهر بر تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مربوط باید با هم‌افزایی، زمینه تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کنند.