به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان گفت: کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان با برگزاری مهرواره قصه‌گویی «همیشه قهرمان»، از علاقه‌مندان دعوت‌کرد تا با روایت حماسی موضوع‌های ایثار و زندگی رهبر شهید، به فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های ملی بپردازند.

سجاد کوچک نژاد افزود: این مهرواره استانی با هدف ایجاد پل‌های میان‌نسلی در فرآیند فرهنگ‌سازی و استفاده از ابزار تربیتی قصه‌گویی برای انتقال غیرمستقیم ارزش‌ها طراحی‌شده و «ایثار و شهادت»، «قهرمانان و فرشتگان میناب» و «کودکان و نوجوانان جماعۀ کربلا» از محور‌های موضوعی به‌شمار‌می‌رود.

وی گفت: بخش ویژه مهرواره «همیشه قهرمان» نیز به روایت‌های زندگی و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) اختصاص‌دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با خلق اثر در زمینه «قصه‌گویی کلاسیک» در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه، «پادکست قصه‌گویی» با بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه و «قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای» در این مهرواره شرکت‌کنند.

سرپرست کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان افزود: بر اساس این فراخوان، مخاطبان این رویداد گروه‌های سنی شامل کودکان (۷ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و بزرگ‌سالان (بالای ۱۸ سال) هستند و علاقه‌مندان تا تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق پیام‌رسان «روبیکا» به شماره ۹۰۵۵۱۳۰۲۸۱ ارسال‌کنند.

سجاد کوچک نژاد گفت: نتایج این مهرواره نیز در هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ اعلام و از برگزیدگان با اهدای لوح‌سپاس و جایزه قدردانی‌می‌شود.