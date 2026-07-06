پخش زنده
امروز: -
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، همزمان با ایام بدرقه رهبر شهید امت، امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، فراخوان مهرواره قصهگویی «همیشه قهرمان» را با همکاری مجموعههای فرهنگی استان منتشرکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرپرست کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان گفت: کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان با برگزاری مهرواره قصهگویی «همیشه قهرمان»، از علاقهمندان دعوتکرد تا با روایت حماسی موضوعهای ایثار و زندگی رهبر شهید، به فرهنگسازی و انتقال ارزشهای ملی بپردازند.
سجاد کوچک نژاد افزود: این مهرواره استانی با هدف ایجاد پلهای میاننسلی در فرآیند فرهنگسازی و استفاده از ابزار تربیتی قصهگویی برای انتقال غیرمستقیم ارزشها طراحیشده و «ایثار و شهادت»، «قهرمانان و فرشتگان میناب» و «کودکان و نوجوانان جماعۀ کربلا» از محورهای موضوعی بهشمارمیرود.
وی گفت: بخش ویژه مهرواره «همیشه قهرمان» نیز به روایتهای زندگی و اندیشههای رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) اختصاصدارد و علاقهمندان میتوانند با خلق اثر در زمینه «قصهگویی کلاسیک» در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه، «پادکست قصهگویی» با بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه و «قصههای ۱۰۰ ثانیهای» در این مهرواره شرکتکنند.
سرپرست کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان گیلان افزود: بر اساس این فراخوان، مخاطبان این رویداد گروههای سنی شامل کودکان (۷ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) هستند و علاقهمندان تا تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق پیامرسان «روبیکا» به شماره ۹۰۵۵۱۳۰۲۸۱ ارسالکنند.
سجاد کوچک نژاد گفت: نتایج این مهرواره نیز در هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ اعلام و از برگزیدگان با اهدای لوحسپاس و جایزه قدردانیمیشود.