کاروان ۶۰۰ نفره عزاداران شهرستان مهر برای شرکت در مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید به شهر‌های تهران، قم و مشهد اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت: در حرکت عظیم مردمی برای تجلیل از مقام والای رهبر شهید بیش از ۶۰۰ نفر از شهروندان شهرستان مهر با اعزام در سه مرحله عازم شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای حضور یابند.

سرهنگ پاسدار حسین بشارت نیا افزود: به منظور شرکت در مراسم باشکوه تشییع رهبر معظم انقلاب عزاداران از بخش‌های مرکزی، وراوی، گله‌دار و اسیر در سه مرحله و با استفاده از هشت دستگاه اتوبوس و خودرو‌های شخصی راهی این شهر‌های مقدس شدند.

او با تاکید بر اهمیت استمرار این حرکت مردمی بیان کرد: از کسانی که امکان حضور فیزیکی در مراسم تشییع رهبر شهید را ندارند می‌خواهیم با حضور فعال در برنامه‌های خیابانی و میادین در این حرکت بزرگ وفاداری سهیم باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر افزود: در شش شب آینده مراسم سوگواری و یادبود شهادت رهبر شهید انقلاب در شهر‌های مهر، وراوی، گله‌دار، اسیر، خوزی و فال با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان به صورت باشکوه برگزار خواهد شد.