پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سپیدان از اعزام جمعی از مردم این شهرستان به مراسم تشییع پیکر امام شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ شکوهی گفت: همزمان با سراسر کشور، کاروان اتوبوسی و خودروهای شخصی از شهرستان سپیدان به سمت شهر تهران حرکت کردند ، تا در این رویداد بزرگ و مراسم باشکوه تشییع امام و فرمانده شهید امت حضور یابند.
او افزود: ۱۰۰ نفر از زائران در قالب کاروان با دو دستگاه اتوبوس از شهر اردکان به تهران اعزام شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سپیدان گفت: همچنین ۵۰۰ خودروی شخصی از شهرستان سپیدان به تهران حرکت کرده اند.
سرهنگ شکوهی همچنین بیان کرد: تمهیدات لازم برای اسکان زائران سپیدانی که با خودروهای شخصی به تهران سفر می کنند اندیشیده شده است.