به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ شکوهی گفت: همزمان با سراسر کشور، کاروان‌ اتوبوسی و خودرو‌های شخصی از شهرستان سپیدان به سمت شهر‌ تهران حرکت کردند ، تا در این رویداد بزرگ و مراسم باشکوه تشییع امام و فرمانده شهید امت حضور یابند.

او افزود: ۱۰۰ نفر از زائران در قالب کاروان با دو دستگاه اتوبوس از شهر اردکان به تهران اعزام شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سپیدان گفت: همچنین ۵۰۰ خودروی شخصی از شهرستان سپیدان به تهران حرکت کرده اند.

سرهنگ شکوهی همچنین بیان کرد: تمهیدات لازم برای اسکان زائران سپیدانی که با خودرو‌های شخصی به تهران سفر می کنند اندیشیده شده است.