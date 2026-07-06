برای مردم ولایت مدار کاشان دو سفر قائد شهید امت در سال‌های ۶۳ و ۸۰ به این شهر ماندگار و پر مهر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خاطراتی که شور و شوق وصف ناشدنی به همراه جمعیت ۲۰۰ هزار نفری را برای استقبال به همراه داشته است.

در سال ۱۳۹۵، اما سفر رهبر شهیدمان به کاشان رنگ و بوی دیگر داشت؛ سفری غیر رسمی به همراه همه‌ی اعضای خانواده برای زیارت امام زادگان کاشان.

زیارت امام زاده علی بن امام محمدباقر (ع) همراه بود با ملاقات مردمی روستا‌های اطراف.

اما پایان بخش دیدار‌های اختصاصی کاشانی‌ها با قائد شهیدشام در سال ۱۴۰۳ بود، روزی که اعضای کنگره ملی شهدای کاشان در بیت رهبری با ایشان دیدار کردند.

آنچه در این دیدار‌ها و سفر‌ها برجسته بود، اول ارادت مردم کاشان به ولی فقیه شان بود و بعد شناخت و ارادت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای به مردم، علما، شعرا، هنرمندان و شهدای کاشان.

ایشان در این دیدار‌ها همیشه به جوان کاشانی متذکر میشدند که جوان کاشانی باید ادامه دهنده‌ی راه آن سلسله‌ی پرافتخار علم و فرهنگ باشد.

خاطرات این دیدار‌ها حالا برای مردم در آستانه‌ی تشییع رهبر شهیدشام هم غم انگیز است و هم چراغ راه.