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تیم کبدی بانوان لارستان برای سومین دوره متوالی عنوان قهرمانی مسابقات کبدی استان فارس را از آن خود کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان شیراز و در قالب رقابتهای کبدی استاندارد برگزار شد.
نماینده لارستان با شکست تمامی حریفان خود و کسب پیروزیهای قاطع، در دیدار نهایی برابر تیم استهبان با نتیجه ۳۶ بر ۲۰ به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.
اعضای کادر فنی و تیم قهرمان به شرح زیر هستند:
سرمربی:
فاطمه سادات سیدمومن
بازیکنان:
محیا زارع
فاطمه کوثر پورمرادی
ریحانه خوشلقا
فاطمه بیستون
غزل مؤذن
حفصه حیدرنیا
نازنین عبادتکار
ریحانه نجاتی
زهرا قاسمی
سما زارع
هلیا نظری
اسرا پسران
فاطمه حامل
سوگند اثنیعشری