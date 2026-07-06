



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ این دوره از مسابقات به میزبانی شهرستان شیراز و در قالب رقابت‌های کبدی استاندارد برگزار شد.

نماینده لارستان با شکست تمامی حریفان خود و کسب پیروزی‌های قاطع، در دیدار نهایی برابر تیم استهبان با نتیجه ۳۶ بر ۲۰ به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.

اعضای کادر فنی و تیم قهرمان به شرح زیر هستند:

سرمربی:

فاطمه سادات سیدمومن

بازیکنان:

محیا زارع

فاطمه کوثر پورمرادی

ریحانه خوش‌لقا

فاطمه بیستون

غزل مؤذن

حفصه حیدرنیا

نازنین عبادتکار

ریحانه نجاتی

زهرا قاسمی

سما زارع

هلیا نظری

اسرا پسران

فاطمه حامل

سوگند اثنی‌عشری