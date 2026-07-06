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نیروهای پلیس اصفهان در محورهای پرتررد منتهی به شهر تهران آماده خدمت رسانی به زائران تشييع رهبر شهید انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده پلیس راه اصفهان گفت: با افزایش تردد در محورهای استان، نیروهای پلیس در آمادهباش کامل هستند.
سرهنگ یزدانبخش، جانشین پلیس راه استان اصفهان، به تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی و الزامات ترافیکی زائران مراسم تشییع رهبر شهید پرداخت و گفت: با توجه به آغاز مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران و پس از آن در قم، تردد در محورهای منتهی به قم و تهران افزایش یافته که این افزایش در یکی دو روز گذشته چشمگیر بوده است.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اصفهان و قرار گرفتن در کریدور شرق به مرکز و مسیر استانهای جنوبی به سمت مرکز، در محورهای استان افزایش تردد مشاهده میشود، اما در این مدت مشکل خاصی در ترددها نداشتهایم و هماکنون نیز وضعیت عبور و مرور عادی است.
سرهنگ یزدانبخش ادامه داد: پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با آمادهباش کامل و استفاده از تمام ظرفیتها در محورهای مواصلاتی حضور دارد و خدماترسانی و نظارت ترافیکی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با اشاره به برخی نکات ایمنی گفت: با توجه به یکنواخت بودن و طولانی بودن محورهای استان، همواره احتمال بروز تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی وجود دارد، از این رو از رانندگان و مسافران درخواست میکنیم حتماً مدیریت سفر و مدیریت زمان داشته باشند و از رانندگی مستمر پرهیز کنند.
جانشین پلیس راه استان اصفهان تأکید: رانندگان استراحتهای کوتاه را در برنامه سفر خود قرار دهند و در مجتمعهای خدماتی رفاهی یا محلهایی که با همکاری دستگاههای مختلف و موکبهای خدمترسان به زائران پیشبینی شده است توقف کنند تا پس از استراحت کافی ادامه مسیر دهند.
وی افزود: موکبها و ایستگاههای خدماتی در محورهای مواصلاتی با همکاری فرمانداریها و یگانهای انتظامی و نظامی استان برای خدمترسانی به زائران و مسافران فعال شدهاند و از رانندگان انتظار میرود در مجاورت این مراکز توقف و استراحت لازم را داشته باشند تا سفر ایمنتری را طی کنند.
سرهنگ یزدانبخش همچنین تأکید کرد: هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت، رعایت نکات ایمنی و مدیریت سفر مورد انتظار است تا زائران بتوانند با سلامت کامل به مقصد برسند.