به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده پلیس راه اصفهان گفت: با افزایش تردد در محورهای استان، نیروهای پلیس در آماده‌باش کامل هستند.

سرهنگ یزدانبخش، جانشین پلیس راه استان اصفهان، به تشریح وضعیت محورهای مواصلاتی و الزامات ترافیکی زائران مراسم تشییع رهبر شهید پرداخت و گفت: با توجه به آغاز مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران و پس از آن در قم، تردد در محورهای منتهی به قم و تهران افزایش یافته که این افزایش در یکی دو روز گذشته چشمگیر بوده است.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اصفهان و قرار گرفتن در کریدور شرق به مرکز و مسیر استان‌های جنوبی به سمت مرکز، در محورهای استان افزایش تردد مشاهده می‌شود، اما در این مدت مشکل خاصی در ترددها نداشته‌ایم و هم‌اکنون نیز وضعیت عبور و مرور عادی است.

سرهنگ یزدانبخش ادامه داد: پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با آماده‌باش کامل و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در محورهای مواصلاتی حضور دارد و خدمات‌رسانی و نظارت ترافیکی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به برخی نکات ایمنی گفت: با توجه به یکنواخت بودن و طولانی بودن محورهای استان، همواره احتمال بروز تصادفات ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی وجود دارد، از این رو از رانندگان و مسافران درخواست می‌کنیم حتماً مدیریت سفر و مدیریت زمان داشته باشند و از رانندگی مستمر پرهیز کنند.

جانشین پلیس راه استان اصفهان تأکید: رانندگان استراحت‌های کوتاه را در برنامه سفر خود قرار دهند و در مجتمع‌های خدماتی رفاهی یا محل‌هایی که با همکاری دستگاه‌های مختلف و موکب‌های خدمت‌رسان به زائران پیش‌بینی شده است توقف کنند تا پس از استراحت کافی ادامه مسیر دهند.

وی افزود: موکب‌ها و ایستگاه‌های خدماتی در محورهای مواصلاتی با همکاری فرمانداری‌ها و یگان‌های انتظامی و نظامی استان برای خدمت‌رسانی به زائران و مسافران فعال شده‌اند و از رانندگان انتظار می‌رود در مجاورت این مراکز توقف و استراحت لازم را داشته باشند تا سفر ایمن‌تری را طی کنند.

سرهنگ یزدانبخش همچنین تأکید کرد: هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت، رعایت نکات ایمنی و مدیریت سفر مورد انتظار است تا زائران بتوانند با سلامت کامل به مقصد برسند.