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سارق سایبری که با سوءاستفاده از دسترسی به اطلاعات کیف پول دیجیتال یکی از شهروندان، حدود ۶ میلیارد تومان سرقت کرده بود، به دام پلیس افتاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نعمتالله طاهرپور رئیس پلیس فتا استان اصفهاندر تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان اصفهانی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۳۵ هزار دلار از کیف پول دیجیتال وی، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان سایبری استان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی و روشهای نوین کشف جرم در فضای مجازی، موفق شدند مسیر انتقال داراییهای دیجیتال را شناسایی کرده و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، عامل اصلی این سرقت سایبری را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان تاکید کرد: در جریان تحقیقات تکمیلی مشخص شد که سارق، همسر سابق شاکی بوده که با دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کیف پول دیجیتال، اقدام به انتقال داراییهای وی کرده است. با اقدامات تخصصی پلیس، وجوه مسروقه به طور کامل ردگیری و به کیف پول مالک اصلی بازگردانده شد و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ نعمت الله طاهرپور با تأکید بر افزایش جرائم مرتبط با داراییهای دیجیتال در کشور، به شهروندان توصیه کرد: اطلاعات حسابها و کیف پولهای رمزارزی خود را به عنوان یک دارایی شخصی و حساس، کاملاً محرمانه نگه دارید و از در اختیار گذاشتن آن به افراد غیر، حتی نزدیکان، خودداری کنید.
وی گفت: استفاده از گذرواژههای پیچیده، فعالسازی احراز هویت دومرحلهای (2FA)، نگهداری امن عبارات بازیابی (Recovery Phrase) و خودداری اکید از ورود به لینکها و نرمافزارهای ناشناس، مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرقت داراییهای دیجیتال است. همچنین از شهروندان درخواست میشود در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.