به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: این مسابقه با هدف ثبت جلوه‌های ماندگار حضور مردم در آیین وداع و تشییع شهدای اقتدار برگزار می‌شود و تلاش دارد بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه را از طریق هنر عکاسی برای نسل‌های آینده حفظ و ماندگار کند.

کمال حیدری با بیان اینکه هنر عکاسی نقش مهمی در روایت تاریخ و ثبت رویدادهای اثرگذار دارد، افزود: برخی رخدادها تنها یک رویداد نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی یک ملت را شکل می‌دهد و آیین باشکوه وداع و تشییع شهدا نیز از جمله همین لحظات است که باید با زبان هنر و تصویر برای نسل‌های آینده ثبت و ماندگار شود.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: عکس، سندی زنده و روایتگری صادق از احساسات، همبستگی اجتماعی و فرهنگ ایثار است و هر قاب از حضور مردم در بدرقه شهیدان، روایتگر پیوند عمیق جامعه با آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملی و فرهنگ شهادت به شمار می‌رود.

حیدری گفت: برگزاری این مسابقه تنها یک رقابت هنری نیست، بلکه تلاشی برای حفظ سرمایه فرهنگی و تاریخی جامعه محسوب می‌شود و آثار ثبت‌شده می‌تواند در آینده به‌عنوان اسناد ارزشمند فرهنگی، اجتماعی و تاریخی استفاده شود.

وی ادامه داد: هنرمندان و عکاسان با نگاه خلاقانه خود می‌توانند ابعاد مختلف این حضور مردمی را به تصویر بکشند؛ تصاویری که در آینده به‌عنوان اسناد ارزشمند تاریخی، فرهنگی و هنری استفاده خواهد شد و روایتگر یکی از ماندگارترین صحنه‌های همدلی و قدرشناسی مردم خواهد بود.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با دعوت از عکاسان حرفه‌ای، عکاسان خبری و شهروندان علاقه‌مند برای حضور در این رویداد خاطرنشان کرد: تمام علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر خود از مراسم وداع و تشییع شهدای اقتدار را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند و بی‌تردید هر تصویر، زاویه‌ای متفاوت از این حماسه ملی را به نمایش خواهد گذاشت.

حیدری گفت: آثار ارسالی پس از بررسی و داوری هیئت داوران ارزیابی خواهد شد و به برگزیدگان این مسابقه جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان روز جمعه، نوزدهم تیر ساعت ۲۴ از طریق شناسه http://@isfahanfarhang1 در پیام‌رسان ایتا یا شماره ۰۹۰۳۳۸۱۶۷۰۰ ارسال کنند.

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تاکید کرد: این مسابقه با هدف پاسداشت مقام شهیدان، ثبت جلوه‌های حضور مردم در آیین بدرقه و تقویت روایت تصویری رویدادهای اثرگذار اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

حیدری گفت: مسابقه عکاسی «آخرین بدرقه» نیز در امتداد این سیاست فرهنگی برگزار می‌شود تا ضمن خلق گنجینه‌ای از آثار هنری و مستند، روایت تصویری حضور پرشور مردم در آیین بدرقه شهدا به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جامعه برای نسل‌های آینده حفظ و ماندگار شود.