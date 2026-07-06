به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، علیرضا مهرگان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان صومعه‌سرا از آغاز مرحله دوم عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی اسلحه‌خانه میرزا کوچک جنگلی در شهر گوراب‌زرمیخ صومعه‌سرا خبر داد.

نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر جایگاه تمدنی و مبارزاتی نهضت جنگل ، تکمیل این طرح در سال جاری را گامی راهبردی در راستای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه دانست.

سعید رحمت زاده، ضمن بررسی دقیق جزئیات عمرانی این طرح، خواستار تسریع در روند مرمتی آن شد و بر ضرورت رعایت دقیق استاندارد‌های مهندسی همگام با حفظ اصالت و ویژگی‌های تاریخی و معماری بومی منطقه تأکید کرد.

اسلحه‌خانه تاریخی میرزا کوچک جنگلی در گوراب‌زرمیخ صومعه‌سرا ، به عنوان قلب تپنده پشتیبانی نهضت جنگل، تنها موزه اختصاصی کشور در این حوزه به شمار می‌رود که احیا و مرمت آن ، فصلی نو در معرفی ایثارگری‌های سردار بزرگ جنگل و یارانش به نسل‌های امروز و فردا خواهد گشود.