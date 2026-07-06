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رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری صومعهسرا گفت: مرحله دوم طرح مرمت و بازسازی «اسلحهخانه میرزا کوچک جنگلی» در گورابزرمیخ بهعنوان تنها موزه اختصاصی اسلحه و یادمانهای نهضت جنگل در کشور رسماً وارد مرحله عملیاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، علیرضا مهرگان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان صومعهسرا از آغاز مرحله دوم عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی اسلحهخانه میرزا کوچک جنگلی در شهر گورابزرمیخ صومعهسرا خبر داد.
نماینده مردم شهرستان صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر جایگاه تمدنی و مبارزاتی نهضت جنگل ، تکمیل این طرح در سال جاری را گامی راهبردی در راستای ارتقای زیرساختهای فرهنگی و تاریخی منطقه دانست.
سعید رحمت زاده، ضمن بررسی دقیق جزئیات عمرانی این طرح، خواستار تسریع در روند مرمتی آن شد و بر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای مهندسی همگام با حفظ اصالت و ویژگیهای تاریخی و معماری بومی منطقه تأکید کرد.
اسلحهخانه تاریخی میرزا کوچک جنگلی در گورابزرمیخ صومعهسرا ، به عنوان قلب تپنده پشتیبانی نهضت جنگل، تنها موزه اختصاصی کشور در این حوزه به شمار میرود که احیا و مرمت آن ، فصلی نو در معرفی ایثارگریهای سردار بزرگ جنگل و یارانش به نسلهای امروز و فردا خواهد گشود.