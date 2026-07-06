ظرفیت های مدیریت بحران استان اصفهان در ارائه خدمات ایمنی و پشتیبانی امدادی به زائران در ایام برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران در تهران و قم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه فروش در حاشیه بازدید از موکب های مستقر در محورهای جاده ای اصفهان، تهران و آزاد راه کاشان- قم و با تسلیت ایام شهادت سیداشهدای ایران امام شهید گفت: ۴۲۰۰ تیم پشتیبانی و امدادی در ایام عهده دار ارایه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران در محورهای جاده ای و مناطق شهری و روستایی در استانهای اصفهان، تهران، قم و مشهد خواهند بود.

وی افزود: بیش از ۹۸۰ دستگاه اتوبوس با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای برای اعزام زائرین بکارگیری شده است.

منصور شیشه فروش اعلام کرد: ۲۵۰ موکب خدمات رسانی به زائران با همکاری گروههای جهادی، بسیج و پشتیبانی های مردمی صنایع و فرمانداری ها با تدارک وتوزیع آب معدنی و پذیرایی از زائران استانهای اصفهان، قم، تهران و مشهد استقرار یافته است.

مدیزکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اردوگاه اسکان موقت با ظرفیت ۱۲۵۰۰ چادر امدادی و تجهیزات مورد نیاز پتو، موکت و... در محدوده بهشت زهرای تهران با پشتیبانی ۳۰۰ نفر از عوامل جمعیت هلال احمر۸دستگاه آمبولانس برپا شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: ۱۰ تیم عملیاتی تعمیر و نگهداری شبکه های برق به همراه ۶ دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری برای برق رسانی به موکب ها از شرکت های توزیغ برق استان و شهرستان ارسال شد.

وی گفت: ۱۲ دستگاه تانکر آبرسان سیار هم به همراه آزمایشگاه سیار از شرکت های آب و فاضلاب اصفهان و کاشان اعزام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: ارسال ۵۰ دستگاه نیسان یخچال دار از اداره دامپزشکی، ارائه خدمات مستمر سوخت رسانی در ۳۷۵ جایگاه سوخت بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت سی ان جی در سرار استان باافزایش کارتهای سوخت جایگاههای در مسیر زائران ها و اعزام ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه ۴۰ نفر نیروی پزشکی فوریتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اعزام بالگرد اورژانس به تهران همچنین استقرار بیمارستان فوق تخصصی شهید آیت الله صدوقی سپاه درشهرستان قم ورودی مسجد جمکران با ظرفیت ۶۴ تخت و فعالیت ۸۵ نفر تیم پزشکی.تخصصی و درمانی با امکانات تخت هایی بستری.آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و سایر بخشهای تخصصی از دیگر خدمات پشتیبانی برای خدمت رسانی به زائران تشييع رهبر شهید انقلاب است.

منصور شیشه‌فروش گفت: ایجاد ستاد اسکان زائران در اصفهان و تمامی شهرستانهای استان با استفاده از ظرفیت های مردمی، مهمانپدیرها، حسینیه ها، مواکب، مساجد،ورزشگاهها،مدارس و ورزشگاهها، ایجاد مواکب راهنمایی زائران در ورودی شهرها بخصوص در شهر اصفهان بلوار معلم، ورودی شمال ، مسجدالکعبه در محور جنوب و نیز مزرعه گورت در محور شرق و ... همچنین اعزام ۱۰خودروی حمل زباله، سیستم های مه پاش و اتوبوس های شهری به تعداد ۲۷۰ دستگاه با همکاری شهرداریهای استان به تهران و قم از دیگر خدمات امدادی و پشتیبانی از اصفهان در ایام بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت است.

منصور شیشه فروش افزود: همچنین محورهای جاده ای در استان و بمنظور افزایش ایمنی تردد تعداد ۱۰۰ تیم راهداری و ۲۵۰ تیم از هلال احمر و فوریتهای پزشکی و پلیس راه مستقر و در پایگاههای امدادی، راهدارخانه ها و پلیس راهها ارایه خدمت می کنند.