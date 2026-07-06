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کارشناس هواشناسی استان یزد: تا پایان هفته جاری در اکثر مناطق افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، همچنان تا پایان هفته جاری استان تحت تاثیر کم فشار حرارتی تابستانه، در اکثر مناطق افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.
وی ادامه داد: طی مدت فوق بویژه در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود که با توجه به شرایط فوق هشدار هواشناسی سطح زرد به شماره ۲۳ صادر گردید.