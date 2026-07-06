آتش‌سوزی گسترده در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا که روز شنبه بر اثر آتش‌گرفتن جعبه‌های مقوایی در یک انبار در شهر پارکرزبورگ آغاز و مهار شده بود، امروز (یکشنبه) دوباره شعله‌ور شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع خبری گزارش دادند که آتش‌سوزی گسترده‌ای که روز شنبه در انبار شرکت «پیپلز کارتیج» در شهر پارکرزبورگ در ایالت ویرجینیای غربی آمریکا آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و دود غلیظ و سیاه ناشی از این آتش‌سوزی آسمان منطقه را پوشانده است.

مقام‌های ایالت ویرجینیای غربی اعلام کرده‌اند که این آتش‌سوزی که روز شنبه بر اثر آتش‌گرفتن جعبه‌های مقوایی آغاز و مهار شده بود، امروز (یکشنبه) دوباره شعله‌ور شده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که دود ناشی از این آتش‌سوزی گسترده منطقه را پوشانده است، همه کارکنان این انبار به سلامت تخلیه شده‌اند و نیرو‌های امدادی از شهر‌های اطراف نیز برای مهار آتش به کمک نیرو‌های آتش‌نشانی شهر پارکرزبورگ آمده‌اند.

در همین ارتباط پاتریک موریسی فرماندار ویرجینیای غربی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) از مردم خواست از منطقه دوری کنند و اعلام کرد که قصد دارد از محل حادثه بازدید کند.