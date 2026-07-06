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رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از اجرای طرح صیانت از باغهای شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع گفت: تاکنون حدود هزار باغ در سطح شهر پلاککوبی و شناسنامهدار شدهاند و همزمان با جلوگیری از تخریب این سرمایههای سبز، خرید برخی باغها برای تبدیل به بوستانهای عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، حفاظت از باغهای شهری را یکی از اولویتهای شورای ششم در حوزه محیط زیست و توسعه فضای سبز عنوان کرد و گفت: با تشکیل کارگروه صیانت از باغها، اقدامات مؤثری برای حفظ باغهای ارزشمند شهر و جلوگیری از تغییر کاربری یا تخریب آنها انجام شده است.
فاطمه زارع در نشست این کمیسیون اظهار کرد: در قالب این طرح تاکنون حدود یک هزار باغ در سطح شهر پلاککوبی و شناسنامهدار شدهاند تا اطلاعات مربوط به آنها به صورت دقیق ثبت و امکان نظارت و حفاظت از این فضاهای سبز بیش از گذشته فراهم شود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تنها ثبت اطلاعات باغها نیست، بلکه صیانت از باغهای باقیمانده شهر، جلوگیری از تخریب و حفظ آنها به عنوان بخشی از سرمایههای طبیعی و زیستمحیطی یزد است.
زارع با اشاره به سیاست مدیریت شهری برای افزایش سرانه فضای سبز تصریح کرد: در برخی موارد، باغهای ارزشمند با هدف جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ فضای سبز توسط شهرداری خریداری شده و پس از ساماندهی، به بوستانهای عمومی تبدیل میشوند تا شهروندان نیز از این ظرفیت بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، باغ خیرآباد را یکی از نمونههای موفق این رویکرد دانست و گفت: این باغ پس از انجام عملیات ساماندهی و تجهیز، بهزودی به عنوان بوستان ویژه بانوان آماده بهرهبرداری خواهد شد و فضای مناسبی برای حضور بانوان و خانوادهها فراهم میکند.
وی همچنین به یکی دیگر از اقدامات شورای ششم در توسعه فضای سبز عمومی اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، فضای سبز حاشیه تعدادی از ادارات و سازمانهای مستقر در بلوار دانشجو در اختیار شهرداری قرار گرفته تا پس از ساماندهی، به عنوان فضای سبز عمومی مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.
زارع در پایان با تأکید بر اینکه حفظ باغها و توسعه فضاهای سبز از ضرورتهای مدیریت شهری در اقلیم گرم و خشک یزد است، گفت: شورای ششم تلاش کرده است با رویکردی همزمان در حفاظت از باغهای موجود، توسعه بوستانهای عمومی و افزایش دسترسی شهروندان به فضاهای سبز، گامهای مؤثری در ارتقای کیفیت محیط شهری بردارد.