مهار شدن آتشسوزی در «رودرونه» باشت
آتش سوزی منطقه رود رونه شهرستان باشت کهگیلویه و بویراحمد با تلاش طبیعت دوستان و نیروهای امدادی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار باشت گفت: آتشسوزی از ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳ تیر آغاز شد و ساعت ۳ بامداد ۱۴ تیرماه به طور کامل مهار شد اما به علت وجود علف های خشک و وزش باد شدید آتش عصر روز ۱۵ تیرماه شعله ور شد.
برازنده با بیان اینکه به سرعت نیروهای مردمی و امدادی به محل آتش سوزی اعزام و عملیات مهار آتش آغاز شد افزود: هم اکنون آتش مهار شده و تحت کنترل است.
وی ادامه داد: نیروهای امدادی وطبیعت دوستان برای پایش منطقه و جلوگیری از احتمال دوباره آتش سوزی تا صبح در منطقه حضور دارند.
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