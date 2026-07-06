آتش سوزی منطقه رود رونه شهرستان باشت کهگیلویه و بویراحمد با تلاش طبیعت دوستان و نیرو‌های امدادی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار باشت گفت: آتش‌سوزی از ساعت ۱۱‌ روز شنبه ۱۳ تیر آغاز شد و ساعت ۳ بامداد ۱۴‌ تیرماه به طور کامل مهار شد‌ اما به علت وجود علف های خشک و وزش باد شدید آتش عصر روز ۱۵ تیرماه شعله ور شد.

برازنده با بیان اینکه به سرعت نیروهای مردمی و امدادی به محل آتش سوزی اعزام و عملیات مهار آتش آغاز شد افزود: هم اکنون آتش مهار شده و تحت کنترل است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی وطبیعت دوستان برای پایش منطقه و جلوگیری از احتمال دوباره آتش سوزی تا صبح در منطقه حضور دارند.