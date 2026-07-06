وزارت بهداشت لبنان از افزایش شمار شهدای این کشور به چهار هزار و ۳۰۴ شهید خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت لبنان در گزارشی اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، چهار هزار و ۳۰۴ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۲ هزار و ۲۰۳ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

رژیم اسرائیل از دوم مارس حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند.

رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و در جریان تجاوز فعلی به خاک لبنان تحت اشغال نیرو‌های این رژیم درآمده بود.

رژیم اسرائیل همچنین اراضی فلسطین و بخش‌هایی از سوریه را اشغال کرده و از عقب‌نشینی از این مناطق یا اجازه تاسیس کشور مستقل فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل، خودداری می‌کند.