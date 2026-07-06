به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۱ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۶ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام باقر علیه السلام فرمود: لاحِرصَ کَالمُنافَسَةِ فِی الدَّرَجاتِ.

ھیچ آزى [در شایستگى]ھمانند رقابت براى رسیدن به درجات عالیه نیست! (میزان الحکمة، ج ۳، ص ۱۱۱۰، حدیث ۳۶۴۶)

احکام شرعی:

سوال: کسى که در حال اضطرار نمى‌تواند به طرف قبله نماز بخواند، آیا جهات غیر از قبله برایش یکسان است؟

جواب: اگر جهت قبله را نمى‌شناسد، باید تحقیق کند تا با موازین شرعى جهت قبله را تشخیص دهد ولى اگر با این که جهت قبله را مى‌داند نمى‌تواند به جهت قبله نماز بخواند، باید به طرف یمین یا یسار به مقدارى که به ۹۰ درجه نرسد نماز بخواند و مجزى است و با امکان منحرف شدن به کمتر از ۹۰ درجه، انحراف تا حدّ ۹۰ درجه یا بیشتر جایز نیست و نماز مجزى نیست و هر گاه در حالتى باشد که به هیچ نحو نتواند رو به قبله یا رو به نقطه نزدیک به قبله نماز بخواند به همان حال که هست نماز بخواند و صحیح و مجزى است و قضا ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)