مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با یک رسانه روسی، بازگشت تدریجی متخصصان شرکت روس‌اتم به نیروگاه بوشهر را تائید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رافائل گروسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که آژانس درباره وضع نیروگاه بوشهر با دولت روسیه و شرکت روس‌اتم گفت‌و‌گو کرده است.

او گفت: «ما شرایط را درک می‌کنیم و البته درباره این موضوع با دولت روسیه و روس‌اتم گفت‌و‌گو کرده‌ایم. نشانه‌هایی در اختیار داریم که آنها به تدریج در حال بازگشت هستند.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاکنون حملات غیرقانونی به تاسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرده است، تصمیم روس‌اتم برای کاهش حضور کارکنان غیرنظامی در اوج حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را متناسب با شرایط آن مقطع توصیف کرد و افزود: هیچ‌کس نمی‌خواهد کارکنان غیرنظامی را در معرض خطر یا آسیب قرار دهد.

در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، بخشی از کارکنان روس‌اتم از محل ساخت واحد‌های جدید نیروگاه بوشهر خارج شدند، اما متخصصان ضروری برای ادامه فعالیت واحد نخست نیروگاه در محل باقی ماندند.

الکسی لیخاچف مدیرعامل روس‌اتم نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این شرکت برنامه بازگشت متخصصان خود به محل ساخت واحد‌های جدید نیروگاه بوشهر را آماده کرده است.