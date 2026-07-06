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سه سرنشین محبوس در پی تصادف خودروی سواری در بلوار امیرکبیر یزد توسط آتش نشانان نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف خودروی سواری و محبوس شدن سه سرنشین در محدوده بلوار امیرکبیر یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۹ به همراه ۶ آتشنشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
آتشنشانان پس از رسیدن به محل، ضمن ایمنسازی صحنه حادثه و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند هر سه فرد محبوس را از داخل خودروی آسیبدیده خارج کنند.
مصدومان پس از رهاسازی، برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از شهروندان درخواست میکند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و حفظ جان خود و دیگران داشته باشند.