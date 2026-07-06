به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف خودروی سواری و محبوس شدن سه سرنشین در محدوده بلوار امیرکبیر یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۹ به همراه ۶ آتش‌نشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند هر سه فرد محبوس را از داخل خودروی آسیب‌دیده خارج کنند.

مصدومان پس از رهاسازی، برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و حفظ جان خود و دیگران داشته باشند.