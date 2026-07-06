رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در استان تهران گفت: برای روز تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در زمینه حمل و نقل عمومی تمهیدات حداکثری اندیشیده شده و در سطح استان تهران، 2 برابر ظرفیت ناوگان، وسایط نقلیه عمومی برای جابجایی زائران به کارگیری می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدصادق معتمدیان در برنامه «جهان امروز» شبکه خبر، اقدامات و تمهیدات اندیشیده شده تهران برای مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

مقدمه مجری: به طور ویژه نگاهی خواهیم داشت به مراسم باشکوه و تاریخی وداع و تشییع امام شهید که در رسانه‌های خارجی پوشش بسیار گسترده‌ای داده شد، فردا آغاز مراسم بدرقه امام شهید از ساعت ۶ صبح در تهران آغاز می‌شود. راجع به تمهیداتی که برای هر چه باشکوه برگزار شدن مراسم فردا اندیشیده شده گفت‌و‌گو می‌کنیم.

سوال: اگر موافقید راجع به تمهیداتی که اندیشیده شده برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه‌تر این مراسم تاریخی که بسیاری از رسانه‌های دنیا از بزرگ‌ترین مراسم قرن دارند از آن صحبت می‌کنند.

معتمدیان: بر اساس تمهیداتی که در چند هفته گذشته داشتیم و بر اساس سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده ما آمادگی بسیار خوبی در سطح استان تهران ایجاد کردیم با توجه به این که روزهای یکشنبه و دوشنبه هم توسط دولت محترم تعطیل اعلام شد که زمینه حضور حداکثری مردم عزیزمان را از سراسر کشور در این مراسم داشته باشیم با توجه به اشتیاقی که دلدادگان امام عزیزمان هست که بتوانند در این مراسم شرکت کنند لذا ما تدابیرمان تدابیر حداکثری در بخش‌های مختلف است، یعنی با توجه به تجربه‌ای که در دو روز وداع و نماز امروز هم در تهران داشتیم در حوزه بهداشت و درمان در حوزه امداد و نجات در حوزه توسعه زیرساخت‌ها هم اقدامات خیلی خوبی انجام گرفته که مربوط به حوزه‌های تخصصی دستگاه‌های مختلف در دولت است به طور مثال جمعیت چند میلیونی را در تهران خواهیم داشت زیرساخت‌های ارتباطات بحمدالله هم در مصلی ارتقا پیدا کرد ما هیچگونه اخلالی در بحث ارتباطات نداشتیم در مسیر تشییع هم که اطلاع رسانی شده مردم عزیز ما در سراسر کشور و استان تهران مستحضر هستند از دماوند مراسم ما شروع خواهد شد البته در طول مسیر هم میدان امام حسین، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود، البته این محور اصلی مراسم تشییع و بدرقه است، محور‌های فرعی هم تمام تقاطع‌هایی است که منتهی به همین محور اصلی می‌شوند یعنی از شمال به جنوب و از جنوب به شمال طراحی شده، یکی از سیاست‌ها و رویکرد‌های اصلی که ما در ستاد ملی و استانی داشتیم بحث ایمن سازی مسیر‌ها بوده جهت حفظ سلامت مردم که ما خوشبختانه تجربه دو روز برگزاری مراسم در مصلای امام خمینی (ره) را داشتیم با ایمن سازی‌هایی که انجام گرفت و خدمات حداکثری که در بخش‌های امداد و نجات و بهداشت و درمان انجام گرفت خوشبختانه این مراسمات در صحت و سلامت کامل مردم عزیزمان حضور پیدا کردند و هیچگونه مشکلی به رغم همه جوسازی‌هایی که کانال‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب و دشمنان این مرز و بوم انجام گرفت مردم در صحت و سلامت کامل بدون هیچگونه حاشیه و مشکلی این دو روز مراسم به اتمام رسید. ما برای فردا هم همین ایمن سازی‌ها انجام گرفته، موانعی که در طول مسیر بوده برداشته شده با زحمات و تلاش‌هایی که شهرداری محترم تهران انجام گرفته، در زمینه حمل و نقل عمومی تمهیدات حداکثری اندیشیده شده، شهردار محترم دستوراتی که دادند در بحث مترو، ظرفیت بسیار خوبی است که در ۴۸ ساعت گذشته هم در تهران شبانه روز مشغول انتقال زائران عزیز در سطح شهر تهران بودند همین ظرفیت هم در برنامه تشییع پیش بینی شده، دو برابر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با توجه به بسیجی که در سطح استان تهران انجام گرفته اتوبوس و وسائط حمل و نقل عمومی به کار گیری می‌شوند در جهت جابجایی زائران عزیزی که قصد حضور در این مراسم تشییع را خواهند داشت. همه تدابیر ما تدابیر حداکثری است که بتوانیم ان شاالله ارائه خدمت حداکثری به زائران عزیز داشته باشیم.

سوال: راجع به اهمیت این مراسم و ابعاد مختلفی که دارد در رسانه‌های مختلف راجع به آن صحبت می‌شود شما در صحبت تان اشاره کردید به برخی از فضاسازی‌هایی که در رسانه‌های خارجی نسبت به برگزاری این مراسم داشتند انجام می‌دادند برگزاری دو روزه این مراسم در تهران خیلی به صورت منظم برگزار شد راجع به فردا هم برای ما بگویید چقدر اهمیت دارد و اگر توصیه‌هایی دارید به شهروندان برای شرکت در این مراسم؟

معتمدیان: اول این که جا دارد واقعا تقدیر و تشکر بکنیم از مردم عزیزمان که از روز گذشته در مصلی امام خمینی حضور پیدا کردند در نماز امروز حضور پیدا کردند، حضور میلیونی که قطعاً حضور بی‌سابقه‌ای بود حماسه حضور مردم حماسه جدیدی بود که خلق کردند طبیعتاً مراسم تشییع فردا از ابعاد مختلف دارای اهمیت ویژه‌ای است نکته اولش این است خوب طبیعتاً همه رسانه‌ها از چند صد خبرنگار بین‌المللی در تهران حضور پیدا کردند که بتوانند در واقع انعکاس بدهند حماسه حضور مردم را به سراسر کشور لذا ما ان‌شاءالله با حضور حداکثری که زائرین عزیز، عزاداران و سوگواران امام شهیدمان دارند پیام وحدت و همبستگی و انسجام را باید به رخ جهانیان بکشیم تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ان‌شاءالله در فردا که حقیقتاً باید به عنوان روز رستاخیز ملی ازش یاد کنیم اتفاق بیفتد و به بحث در واقع امنیت ملی است یعنی حضور حداکثری مردم در امنیت ملی کشور ما اثرگذار خواهد بود و ان‌شاءالله که با حضور مردم از سراسر کشور هم پایتخت شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران که بتوانیم تجدید بیعتی داشته باشیم با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.

سوال: آقای دکتر راجع به اهمیت و ابعاد مختلف این مراسم گفتید شما رئیس ستاد تشییع و بدرقه امام شهید هستید از حضور هیئت‌های خارجی هم برای ما بگویید که از رسانه‌های خارجی که اومدند برای پوشش این مراسم تمهیداتی که برای پوشش زنده این مراسم در تمام شبکه‌های دنیا اندیشیده شد؟

معتمدیان: شما خوب حتماً دنبال کردید اخیار را و پوشش خیلی خوب هم از مراسم حضور مقامات و هیئت‌ها یعنی افراد ذی نفوذ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور که جهت ادای احترام به پیکر مطهر رهبر و امام شهیدمان حضور پیدا کرده‌اند بیش از صد هیئت از صد کشور در واقع روز جمعه در تهران حضور پیدا کردند در مصلای امام خمینی ادای احترام کردند بیش از پنجاه هیئت خارجی در سطوح بالا از سطح رئیس جمهور و نخست وزیر، وزرای امور خارجه و همین طور روسای مجلس کشور‌های مختلف و مابقی هم که نمایندگان و فرستادگان کشور‌های مختلفی بودند که حضور پیدا کردند و به نوعی در این شرایط علیرغم همه هجمه‌هایی که دشمن آورد نشان از دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی است که ما شاهد حضور مقامات کشور‌های مختلف داریم.

سوال: در آستانه یک حماسه سازی دیگر از سوی مردم ایران هستیم پیامتان به مردم با وفای ایران چی هست؟

معتمدیان: ما درخواست و خواهشی که از مردم داریم این است که حتماً فردا در این مراسم حضور پیدا کنند در وهله اول به مردم عزیز پایتخت در این روز‌ها همراهی بسیار خوبی داشتند در میزبانی از زائران و سوگواران امام شهیدمان حتماً حضور حداکثری داشته باشند واقعاً فردا روزی نیست که مردم بخواهند در خانه‌های خودشان بمانند همه ما مردم مثل حماسه‌ای که ما در ایام جنگ مردم خلق کردند تا الان هم ادامه مردم باید حضور پیدا می‌کنند در این مراسم برای مراسم تشییع شهرستان‌های استان تهران که بالاخره زمینه و تسهیل‌گری بیشتری فراهم کردیم زیرساخت لازم فراهم شده که بتوانند حضور پیدا کنند و مردم عزیز در سراسر کشور که از قبل هم هماهنگی انجام دادیم درخواست کردیم مردم عزیزمان بتوانند در این مراسم باشکوه شرکت کنند ما تمهیدات حداکثری هم برای حضور مردم فراهم کردیم و جای هیچ نگرانی هم وجود ندارد.