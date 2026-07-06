وزارت اوقاف فلسطین در گزارشی اعلام کرد: نیرو‌های صهیونیستی در ماه گذشته میلادی (ژوئن ۲۰۲۶) ۲۶ بار به مسجدالاقصی در قدس اشغالی یورش بردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این وزارتخانه در گزارشی که به ثبت موارد نقض حقوق اماکن مقدس اسلامی در ماه ژوئن اختصاص دارد، اعلام کرد: «نیرو‌های اشغالگر طی این ماه ۲۶ بار به مسجدالاقصی یورش بردند و در ۸۴ نوبت مانع پخش اذان در مسجد ابراهیمی شدند؛ اقدامی که در چارچوب حملات مستمر علیه آزادی عبادت و اماکن مقدس اسلامی صورت می‌گیرد.»

بر اساس این گزارش، ۴ هزار و ۲۱۲ شهرک‌نشین اسرائیلی در دو نوبت صبح و عصر، از طریق باب‌المغاربه و تحت حفاظت نیرو‌های اسرائیلی وارد مسجدالاقصی شدند.

در ادامه گزارش آمده است که گروه‌های موسوم به «هیکل» همچنان خواستار تشدید یورش‌ها و تحمیل واقعیتی جدید در داخل مسجدالاقصی هستند.

همچنین شموئیل الیاهو، خاخام شهر صفد، بار دیگر خواستار احداث یک کنیسه در محوطه مسجدالاقصی به‌عنوان مقدمه‌ای برای ساخت آنچه «هیکل» خوانده می‌شود، شده است.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، متعهد شده برای تحقق این هدف تلاش کند؛ اقدامی که به گفته وزارت اوقاف فلسطین، وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در مسجدالاقصی را هدف قرار داده است.

وزارت اوقاف فلسطین همچنین ثبت کرده است که شهرک‌نشینان در صحن‌های مسجدالاقصی آیین‌های تلمودی از جمله سجده‌های آیینی، دراز کشیدن دسته‌جمعی، برگزاری نماز‌های علنی و گروهی و نیز دعا برای نظامیان اسرائیلی در مقابل قبةالصخره را برگزار کرده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که الیشع وولفسون، رئیس مدرسه دینی «یشیوات جبل‌الهیکل»، چندین بار به همراه شهرک‌نشینان وارد مسجدالاقصی شده و در داخل آن مراسم تلمودی برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های اسرائیلی محدودیت‌های خود علیه نمازگزاران را به‌ویژه در روز‌های جمعه از جمله با یورش به اطراف مصلای قبلی و قبةالصخره در زمان خطبه‌ها و نماز و نیز اعمال محدودیت در ورودی‌های مسجد تشدید کردند.

در خصوص مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل، گزارش حاکی است که طی ماه ژوئن ۹۵۰ نظامی اسرائیلی وارد این مکان شده‌اند و در ۸۴ نوبت نیز مانع پخش اذان شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که مقامات اسرائیلی از ابتدای سال ۲۰۲۵ همچنان در شرقی مسجد ابراهیمی را بسته و پنجره‌های آن را با پوشش‌های مخصوص پوشانده‌اند. همچنین در شماره ۷ را به روی کارکنان اداره اوقاف بسته و محدودیت‌هایی برای نمازگزاران و کارکنان این مکان مقدس اعمال کرده‌اند.

وزارت اوقاف فلسطین همچنین اعلام کرد که مقامات اسرائیلی بدون هماهنگی با این وزارتخانه یا شهرداری الخلیل، اقدام به احداث سقف بر صحن مسجد ابراهیمی کرده‌اند. علاوه بر این، مدیر مسجد ابراهیمی و رئیس خادمان این مسجد را بازداشت و به مدت ۱۲ روز از ورود به این مکان مقدس منع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، حملات شهرک‌نشینان به سایر مساجد کرانه باختری نیز ادامه داشته و آنان دو مسجد را در شهرک‌های جلجلیا و مزارع النوبانی در شمال شهر رام‌الله به آتش کشیده‌اند.

همچنین گروه‌هایی از شهرک‌نشینان به مسجد الرأس در محله الجعبری شهر الخلیل یورش برده، پرچم‌های اسرائیل را بر دیوار‌ها و بام آن نصب کرده، از بلندگو‌های مسجد موسیقی و سرود‌های عبری پخش کرده و مانع ورود نمازگزاران به این مسجد شده‌اند.

وزارت اوقاف فلسطین در پایان از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوق بشری و انسانی خواست برای توقف این اقدامات و حفاظت از اماکن مقدس اسلامی و حفظ وضعیت تاریخی و حقوقی آنها، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهند.