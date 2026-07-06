

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای باسم نعیم رئیس دفتر روابط عربی- اسلامی حماس در برنامه گفتگوی ویژه خبری به ابعاد مختلف مراسم تشییع و وداع با امام شهید امت اسلامی پرداخت.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: برای تشییع و وداع با امام شهید امت آمدید ایران، خیلی کوتاه بفرمایید که این حضور با دفعات قبل برای شما چه فرقی داشت؟

نعیم: در ابتدا تسلیت می‌گویم شهادت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و همه مقامات و فرماندهان ایرانی را، این جنگ جنگ علیه ایران فقط نبود بلکه علیه جهان اسلام و منطقه بود و از خداوند میخواهیم که همه شهدا را در جوار خود قرار دهد. ما به ایران آمدیم در یک مراسم اندوهناک و دیدیم که ملت ایران ملتی منسجم هستند و متحد هستند تا شیطان بزرگ آمریکا را شکست بدهند در ایران بزرگ می‌بینیم که همچنان از فلسطین و ملت فلسطین حمایت می‌شود، مطمئنا این دیدار ما که بعد از جنگ علیه ایران صورت گرفته، نشانه‌هایی در آن هست اول این که یک رهبر بسیار بزرگ به بزرگی امام آیت الله خامنه‌ای را از دست داده‌ایم، بخاطر این که ایشان یک فرد عادی نبود یک رهبر بزرگ دارای افق دید بلند بود و مخصوصا در مورد بحث فلسطین و درگیری‌های منطقه افق دید بلندی داشتند؛ بنابراین حق ایران و امت اسلامی است که اندوهناک باشد، اما همانطور که گفتم دیدیم که ایران حکومت و ملتی بزرگ دارد که علیرغم همه مصائبی که دیده همچنان منسجم است و تاریخ را دارند می‌سازند و مطمئنا این دوره، دوره‌ای است که از آن گذار می‌کنیم و جمهوری اسلامی را در دوره‌ای جدید خواهیم دید که از فلسطین حمایت خواهد کرد و در جهان خواهد درخشید. در این جنگ در واقع شاخ مستکبران شکسته شد و ایران به یک قدرت بین المللی تبدیل شده است. در این دیدار احساسات زیادی ما داشتیم یکی اندوه داشتیم برای از دست دادن آیت الله خامنه‌ای و از طرفی افتخار کردیم که همچنان ایران منسجم هست و در مسیر درست خودش و برای آزادی فلسطین همچنان به مسیر خودش ادامه می‌دهد.

سوال: موضوع وحدت ساحات و جبهه واحد مقاومت که سال‌های سال دنبال شد موضوع اهمیت فلسطین که امام خمینی (ره) فرمودند و بعد از آن هم رهبر شهیدما ادامه دادند، ما در این جنگ به صورت ویژه این موضوع را دیدیم بحث حمایت لبنان، مردم عزیز یمن، مردم عراق، مردم فلسطین و مردم سوریه همه آمدند برای این که این جبهه مقاومت و این جبهه واحد را به همه دنیا نشان بدهند. با توجه به این اتحادی که الحمدالله در همه این سال‌ها بین جبهه مقاومت وجود دارد زمانی که دشمن آمریکایی صهیونی به ایران عزیز حمله کرد، زمانی که خبر شهادت رهبر معظم انقلاب در رسانه‌ها منتشر شد، نگاه مردم غزه به موضوع جنگ و شهادت قائد امت چطور بود؟ چون شما رابط مستقیم مردم غزه با حماس هم هستید می‌خواهم که این را از این منظر بشنوم.

نعیم: رهبر شهید آیت الله علی خامنه‌ای از جوانی خودشان که در خاطرات شان آمده این بوده که فلسطین قلب امت اسلامی است و این از دهه ۱۹۶۰ تا ۷۰ وجود داشته و گفته‌اند که اگر فلسطین وضعیت درستی داشته باشد امت اسلامی وضعیت خوبی خواهد داشت و بالعکس و به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های اسرائیلی و آمریکایی ایستاده و جمهوری اسلامی از همان روز‌های ابتدایی جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس نامید تا وحدت بر محور فلسطین تشکیل شود. این دیدگاه راهبردی جمهوری اسلامی و امام شهید ابزاری می‌خواهد برای اجرا و این که فلسطینیان نباید به تنهایی بجنگند لبنانی‌ها نباید به تنهایی بجنگند و همچنین جمهوری اسلامی، بنابراین همه این نیرو‌ها باید در کنار یکدیگر باشند به سوی یک هدف واحد که فلسطین و قدس است و به همین دلیل وحدت میدان‌ها، تفکرش به وجود آمد در بین فرماندهان فلسطینی، لبنانی و جمهوری اسلامی، اگر تلاش‌های سیاسی، لجستیکی و مالی جمهوری اسلامی ایران نبود این ائتلاف بوجود نمی‌آمد و وحدت میدان‌ها تشکیل نمی‌شد.

جمهوری اسلامی در این زمینه تلاش‌های بسیار کرد با توصیه‌های رهبر شهید و از همین جا بود که هفتم اکتبر کلید خورد و پس از آن دیدیم که میدان‌های دیگر وارد معرکه شدند و وضعیتی راهبردی جدید بوجود آمد و تا امروز هم شاهد هستیم که این وحدت میدان‌ها وجود داشته و این نتیجه وحدت میدان‌هایی بوده که بین فرماندهان مقاومت و جمهوری اسلامی تشکیل شد. زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رخ داد در ماه مبارک رمضان، ما موضع مان را به صورت واضح اعلام کردیم، هر چند ما خودمان در جنگ بودیم، حتی این جنگ ادامه دارد و درد و رنج زیادی داشتیم، اما موضع خودمان را اعلام کردیم و گفتیم که جنگ علیه جمهوری اسلامی و موضع مقاومت این است که ما نمی‌توانیم بی طرف باشیم. این جنگ، جنگ ما هم هست بخاطر این که ما و این جنگ آینده منطقه هستیم، بی طرفی معنا ندارد یا باید به طرف ایران و آینده‌ای روشن باشیم یا در کنار طرف دیگر؛ ملت فلسطین مخالف جنگ علیه ایران بودند و حامی ایران بودند در این جنگ، الحمدالله موضع فلسطینی، لبنانی و یمنی همه با هم کمک کردند به جمهوری اسلامی، مطمئنا جمهوری اسلامی در نوک پیکان مقابله با صهیونیست‌ها بوده و فداکاری‌های زیادی کرده و آنها رهبر انقلاب را شهید کردند فرماندهان را زدند تا بتوانند حکومت ایران را سرنگون کنند و حکومت دیگری بر سر کار بیاورند.

اما ایران پیروز شد و این توطئه بزرگ را از بین برد و ناکام گذاشت این پیروزی پیروزی فلسطین است، پیروزی قدس و غزه است و پیروزی کل امت اسلامی است؛ بنابراین این وحدت میدان‌ها با جنگی که در فلسطین، لبنان و جمهوری اسلامی و همچنین یمن می‌بینیم، می‌توان خوش بین بود که این ائتلاف ادامه داشته باشد، ما طی سال‌های گذشته فرماندهان زیادی داشتیم رهبران زیادی داشتیم که برای وحدت میدان‌ها در این مسیر به شهادت رسیدند، این یک مسیر راهبردی است که ما به دنبال آن هستیم، الحمدالله امروز ثمره این برنامه و طرح را می‌بینیم درگیری و جنگ و نبرد ادامه دارد و دوره بعدی جنگ در راه است، اما هر روز بحمدالله ما در مسیر درستی قرار داریم و در این مسیر حرکت می‌کنیم. راه پایداری، مقاومت و وحدت میدان‌ها در مسیر فلسطین ادامه خواهد داشت.

سوال: ان‌شاءالله که این مسیر منتهی به پیروزی همه جبهه مقاومت و اون تحقق امت واحده‌ای که دغدغه امام شهید عزیزمان بود آقای دکتر نعیم با توجه به اتفاقاتی که افتاد بعد از ماجرای طوفان الاقصی هفتم اکتبر شما آینده فلسطین و آینده منطقه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

باسم نعیم: ما معتقدیم که طوفان الاقصی از نبرد‌های تاریخی بود که تاریخ معاصر را به دو بخش تقسیم کرد قبل از طوفان و الاقصی و بعد از آن شنیدیم که امام شهیدمان اعلام کرد که وضعیت منطقه خوب نبود بیمار بود، اما طوفان الاقصی آمد تا این بیماری را درمان کند طوفان الاقصی در واقع یک توطئه بزرگ صهیونیستی و آمریکایی را بر هم زد و باعث شد که این مسیر آزادی فلسطین ادامه پیدا کند و ما معتقدیم که این نبرد طولانی و بزرگ است و امروز ما در دوره‌ای جدید هستیم ما پایداری می‌کنیم با شجاعت با قهرمانی و فداکاری‌ها و می‌گوییم که این جنگ پایان نیافته دشمن همچنان به دنبال طرح‌های جدید است که این جنگ را ادامه دهد، اما ما به موازات این نبرد شاهد پیروزی‌های محور مقاومت هم هستیم و می‌بینیم که چهره اسرائیل و آمریکا در جهان خدشه‌دار شده و حتی در دل آمریکا اسرائیل که متحد اصلی اسرائیل است و اگر آمریکا نبود اسرائیل ادامه پیدا نمی‌کرد می‌بینیم که علیه اسرائیل تظاهرات برگزار می‌شود بنابراین وضعیت بین‌المللی به نفع اسرائیل نیست، می‌گوییم که دو دلیل دارد این مسئله یکی اینکه وضعیت نظامی که کمک‌هایی که به اسرائیل شده و کمک‌های سیاسی که به اسرائیل شده این کمک‌های سیاسی پایان نیافته، اما شاهد هستیم که کمتر شده ما در مسیر درست حرکت می‌کنیم و خود را آماده می‌کنیم برای دوره‌های بعدی، فداکاری‌ها زیاد است هزینه‌های زیادی ما پرداخت کرده‌ایم بیش از هفتاد و پنج هزار شهید در نوار غزه داده‌ایم فرماندهان نظامی، مقامات سیاسی به شهادت رسیدند، اما به رغم همه این شهادت‌ها و فداکاری‌ها ملت ما همچنان پایدار است و ما آینده را نورانی می‌بینیم و ان‌شاءالله به پیروزی خواهیم رسید.

سوال: خدا می داندکه با دیدن تصاویری از کودکان غزه، زنان غزه مردان غزه در این دو سال اندی ما چه کشیدیم و قلب‌های ما هم همراه مردم عزیز غزه است آقای دکتر شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که هنوز در جنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی بودید که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران هم حمله کرد الان اوضاع چطوره ظاهراً آتش‌بسی اعلام شد، اما شما اشاره کردید که هنوز در جنگ هستید الان اوضاع مردم غزه به چه صورت است؟

باسم نعیم: هنگامی که طوفان الاقصی در هفت اکتبر اجرا شد ما متوجه شدیم که این یک عملیات بزرگ و راهبردی هست و هزینه زیادی باید نوار غزه بپردازد گفتم هفتاد و پنج هزار شهید از دو نیم میلیون نفر، هفتاد و پنج هزار نفر به شهادت رسیدند و تقریباً نود درصد از نوار غزه از بین رفته بیمارستان‌ها، مدارس، روزنامه نگاران به شهادت رسیدند و به گونه‌ای علیه نوار غزه اقدام شده که وجود فلسطینی‌ها را را از بین ببرند، اما مسیرریال مسیر پیروزی است و چاره‌ای نداریم که حرکت کنیم بعد از دو سال از اقدامات شجاعانه ملت فلسطین و متاسفانه شاهد توطئه بین‌المللی هستیم و متعصبانه ضعف امت اسلامی و عربی و اسلامی را شاهد هستیم و ما توافقی را شاهد بودیم که بر ما تحمیل شد، اما با وجود اینکه ظالمانه بود توافق، اما ما ملتزم بودیم متحد بودیم، اما رژیم صهیونیستی به هیچ وجه متعهد نبود مرحله اول آتش‌بس انسانی بود اینکه آب، دارو و غذا وارد بشود، اما متاسفانه رژیم صهیونیستی متعهد نبوده از آن زمان هزار و پانصد شهید دادیم که پنجاه درصد زنان و کودکان بودند سه هزار زخمی بود و حتی مثلاً یک کیسه سیمان وارد نوار غزه نشده برای بازسازی قرار بوده غذا وارد بشود و ششصد کامیون هر روز وارد بشود ولی می‌ببینیم شصت کامیون هفتاد کامیون وارد می‌شود و الان ما در نوار غزه در آستانه گرسنگی هستیم بیماران و مجروحان زیادی هستند که باید خارج بشوند برای درمان، اما متاسفانه اقدام نشده حتی یک نکته‌ای که ما سم می‌خواستیم برای از بین بردن حشرات موذی و موش‌ها که وضعیت کودکان و مردم را به خطر انداختند، اما وجود نداشت این هم و وارد نشده، اما با وجود این فداکاری‌ها، هزینه‌ها و اینکه رژیم صهیونیستی متعهد نبوده، اما می‌بینیم که چیزی از مردم نمی‌شنویم غیر از پایداری و اینکه ما به مسیر خودمان ادامه خواهیم داد مردم در تقریباً دو هفته پیش در تشییع‌ یکی از شهدا که از جوانان بود مردم به خیابان ها ریختند و اعلام کردند، «خیبر خیبر یا یهود، هفت اکتبر باز خواهد گشت» این شعار انها بود، یعنی مردم امید خود را از دست ندادند و آنها روشنایی را در این تونل تاریک می بینند، وضعیت انسانی فاجعه بار است در نوار غزه اما شجاعت، انسجام و قهرمانی ها ادامه دارد.

نقش امام شهید در موضوع فلسطین بسیار مهم بود، موضوع فلسطین همیشه در سخنرانی های ایشان حمایت از ملت فسلطین و حمایت وجود داشت، امروز ما در این تشییع حضور یافتیم ما در حضور آقای عراقچی وزیر امور خارجه بودیم و از ایشان شنیدیم تعداد افرادی را که از خارج برای وداع و تشییع امام شهید امدند، و همچنین از ده ها احزاب، جنبش های مقاومت، هیات های علمایی از ۷۰ کشور نمایندگانی حضور یافتند، میلیون ها نفر که حضور پیدا کردند، مشخص می شود که جایگاه امام شهید در دل مردم و به خصوص جنبش های آزادی بخش در مقاومت چگونه بوده، امروز می بینیم این تشییع بزرگ محبت و احترام بزرگی را نشان می دهد که جمهوری اسلامی و امام شهید چه جایگاهی در بین کشورها و ملت ها داشته است.