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نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیام مهمی مبنی بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب منعکس شد، گفت: نهادهای مختلف در بیانیههایی بحث خونخواهی و جاری شدن عدالت درباره این جنایتکاران را مطرح کردند و انسجامی بین مجموعههای امنیتی، نظامی، نخبگان و ملت شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام صلح میرزایی ، نماینده مجلس خبرگان رهبری در تهران در برنامه گفتگو ویژه خبری با تشریح مزایای برگزاری مراسم رهبر شهید گفت: در یوم الله دیگری در تاریخ انقلاب قرار داریم که مردم میخواهند بیایند وفاداری، محبت، ارادت و عزم شان برای خونخواهی امام شهید را به رخ دنیا بکشند.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: مراسم تشییعی که برگزار شد، یک اتفاق بی نظیر است در دنیا و در تاریخ معاصر ما و صحبت از آثار تمدنی این مراسم تشییع هست، منظور و مراد از آثار تمدنی اولا چه است؟ و بعد وقتی راجع به تشییع صحبت میکنیم آثار تمدنی این تشییع چه مرادی را دنبال میکند؟
صلح میرزایی: من فکر میکنم یک مقدمهای را لازم است عرض کنم. من با این آیه شریفه که فرمود: از همان ابتدا که انبیا آمدند و گفتند به مردمان شان. اعبدوالله واجتنوا الطاغوت ... یک نبرد تمدنی شکل میگیرد، داعیهای نداشته جبهه حق که هیچگاه شروع کننده جنگ باشد ولی ناگزیر بوده این اختلافها در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن امام شهیدمان میفرمایند که تا انبیا فریاد توحید و نفی عبادت غیر خدا را سر میدادند چهار گروه در مقابل شان میایستاد، طاغوتهای زمان، ملع یعنی اطرافیان قدرتمندی که اینها را یاری میکردند و به تعبیر اخیر کارتلهای اقتصادی و این شیادان اقتصادی و بعد آن دانشمندان درباری که آن زمان احبار و رحبان بودند صف میکشیدند جلوی انبیا، این نبرد پس یک نبرد عجیب و غریبی است. ما یک تمدنی را داعیه دارش هستیم این تمدنی که بن مایههای اسلامی دارد. بر توحید مبتنی است و نفی میکند عبادت غیر خدا را در همه سوبر عبادت نه فقط دولا و راست شدن و دارد تلاش میکند این نشان الله را بر همه عرصههای زندگی بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ آن بزند و یک سیره چند هزارساله حرکت انبیا پشت این تمدن اسلامی است که بالاخره یک تجربهای را ما در زیست تاریخی داریم و بعد هم دوره ائمه علیهم السلام و بعد تمدن اسلامی که در قرن چهارم خودش را نشان میدهد برای خودمان هم این تجربه ۶۳-۶۴ سالهای که از سال ۴۱ نهضت شروع شد بخشی از آن بحث حل مسئله استبداد و استکبار و اینها بود و بعد از پیروزی انقلاب هم رفت به دنبال الگوهای مختلف، استکبار دید از دو جهت نمیتواند تحمل کند این شروع کار تمدنی ما را، نمیخواهیم ادعا کنیم که ما به تمدن رسیدیم و خیلی باید کار کرد.
استکبار دید مسیری است که دو تا مشکل با آن داشت مشکل اول آن این بود که منافعی که در اختیار بود از هاضمه او بیرون کشیده شد یک لقمه آمادهای درون هاضمه او قرار گرفته بود انقلاب اسلامی آمد این را خارج کرد فریادهایی که الان ترامپ کثیف دارد میزند برای این که نفت ما را که یک نعمت خدادادی است و هستهای را که نعمتی است که خدا داده و دانشمندان شهید ما این را پیگیری کردند و امثال این موارد خاک مان، تنگه هرمزمان، همه این موارد، این از آنها که بیرون کشیده شد بخاطر همین تفکر تمدنی اسلامی شیعی که البته شیعی بودن آن نه از جهت این است که بقیه مذاهب نمیتوانند با آن شریک باشند از این جهت است که از اهل بیت (ع) آن مایههای اصیل اسلام نابش را دریافت کرده، یک دشمنی دیگر که اینها پیدا کردند این بود یک الگویی است بالاخره این الگو میتواند آن تمدن آنها را به چالش بکشد و برخی از رشحات این الگوی انقلاب اسلامی به هر جا که رفته برای اینها چالش ایجاد کرده اگر به لبنان رفته شده مقاومت اسلامی لبنان، اگر در فلسطین رفته حماس و جهاد اسلامی اگر در عراق رفته حشدالشعبی، اگر در آذربایجان رفته حسینیون، اگر در افغانستان همین جوری میبیند که نمیتواند تحمل کند. این یک نبرد تمدنی میشود و میرسد به جایی که لبههای این الان تیز شده یعنی بعد از طوفان الاقصی که امام شهید خاطرتان هست فرمودند که این نبرد ما یک نبرد وجودی شده، آنها هم دارند میگویند و از این جهت است که دیگر توان شان را دارند میآورند برای این که این تمدن را از مسیر خارج کنند. این تمدنی که هدف اصلی آن زمینه سازی ظهور امام زمان (ع) است در بیانیه گام دوم امام شهید میفرمودند وقتی ما مراحل انقلاب را که ۵ مرحله ایشان تثبیت کردند اسقاط رژیم طاغوت، ایجاد یک نظام اسلامی، اسلامی شدن حاکمیت، مرحله چهارم این است که یک کشور نمونه را ما تقدیم جهان اسلام حداقل بکنیم و بعد یک به تعبیر امروز یک بلوکی شکل بگیرد که تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد و بعد در بیانیه گام دوم فرمودند وقتی ما به این مرحله برسیم نزدیک میشویم به طلوع خورشید ولایت عظمی ارواحنا فدا؛ حالا این مسیری که من عرض کردم بعنوان مقدمه چه ربطی دارد با اتفاق فردا؟ اولا فردا ما مطمئن هستیم با آن پیش بینیهایی که شده با آن حالی که مردم ما دارند من امروز عصر یک کلیپی را دیدم از یک دختر عزیز بیماری که روی ویلچر بود و خیلی گریه میکرد دلسوز بود واقعا به او گفتند اذیت نمیشوی در این گرما با ویلچر تو را آوردند؟ گفت نه من خیلی آقا را دوست داشتم آقا شجاع بود آقا مثل امام علی بود، خیلی واقعا من احساساتم جریحه دار شد و یک متنی را نوشتم در این کانال شخصیام گذاشتم که این دختر خانم عزیز ما حجت را بر ما تمام کرد؛ که با این وضعیت مادرش میگوید که خودش اصرار کرد که بیایند، که از دیشب نخوابیده که ما بیاوریمش که به نماز برسد رفته بود به این مسئولین آنجا گفته بود که من خودم که نمیتوانم دست بزنم به تابوت آقا توانش را ندارم یک یک چفیهای را گفته بود بدهید خیلی اتفاقات عجیبی دارد رقم میخورد از اقصی نقاط کشور، آن پیرزن صد ساله را نمیدانم تصویرش را دیدید؟ هر چند وقت یک بار راه میرفت مینشست، امروز خیلی چهرههای مختلفی را بعد از نماز خودم که خارج شدیم راهپیمایی شده بود از همه خیابانها به سمت خروجیها، انسان نگاه میکرد میدیدید همه آمدند همه احساس دین با آقا دارند آن پیرمرد لر را امروز دیدم خیلی قشنگ صحبت میکرد، قیافه اش نمیخورد یک قیافه خیلی جدی و مردانه ریش و سبیل لری خیلی مشتی به قول خودشان، میگفت من پرچمی را آوردم که با این پرچم ۲۰ بار رفتم مشایع از عمود یک تا عمود ۱۴۴۵ و این را آوردم این جا اگر میگذاشتند از نظر امنیتی میخواستم قطار فشنگ بیاورم ولی گفتند ببینید همه دارند میآیند و آن کلمهای که امام شهید ما به کار بردند برای ۹ دی، گفتند یوم الله بود، میفرمودند یوم الله روزی است که خدا قدرتش را نشان میدهد، ما در طلیعه چندین ساعت فاصله داریم در یک یوم الله دیگری در تاریخ انقلاب که مردم میخواهند بیایند وفاداری خودشان را، محبت خودشان را، ارادت خودشان را و آن عزم شان برای خونخواهی امام شهید را به رخ دنیا بکشند. یکسری اتفاقات من فکر میکنم رقم میخورد که اینها آثار تمدنی دارد. من تقریبا ۹-۱۰ تا مورد نوشتم، یکی این است که صحنه مواسات رقم میخورند یکی از چیزهایی که امام شهید همیشه دغدغه داشت این بود که این زنجیره تواصی نباید قطع شود و زنجیره تواصی بدون مواسات معنا ندارد در دوران کرونا دیدید ملت ما چه کرد، امام شهید سال ۴۰۱ که آن اتفاقات جنگ ترکیبی فتنه سال ۴۰۱ افتاد، ایشان فرمودند یکی از دلایلی که دشمن رفت این فتنه را رقم زد این بود که مردم ما در قضیه کرونا خوش درخشیدند و در جهان بی نظیر بودند. این مواسات را شما ببینید، امروز موکبهای مختلفی را میدیدید از اقصی نقاط کشور چند تا جوان آمدند یک جایی را درست کردند هندوانه در اختیار مردم میگذارند آب در اختیار مردم میگذارند هر کسی به اندازه توان خود آمده و دارد کار میکند و یکی باد میزد مردم را، یکی با این گلاب پاشها یک مه مصنوعی درست میکرد مردم اذیت نشوند همه آمدند کمک کنند یک عده بچهها را نگه میداشتند این مواسات رحمت خدا را نازل میکند ما نمیتوانیم این مسیر تمدنی را پیش برویم الا این که از عناصر نامتقارن خود آن استفاده کنیم یکی همین عنصر محبت خدا است، خداوند وقتی ببیند که مومنینی چند میلیون مؤمن دارند به هم محبت میکنند حالا شما فردا خواهید دید ایثارها را خواهید دید، حفاظتها از نوامیس را خواهید دید، خواهید دید که چگونه به همدیگر کمک میکنند آن پیرمردی که امروز نمیتوانست راه بیاید دیدم جوانها آمدند کمکش کنند که از جایی رد شود اینها فرشتههای عالم را دچار رشک میکند، دارند نور خلق میکنند ۲۴ کیلومتر مسیر نورانی که دائم دارد اتفاقات خوب میافتد، این یکی از نکاتی است به نظر من، نکته بعدی عنصر هجرت است میدانید در آخر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن امام شهید میفرمایند که قرآن میفرماید آن کسانی که هجرت نمیکنند رابطه ولایتی بین شما و آنها نیست ولاع ندارید با همدیگر، امروز دیدید مصاحبهها را خودتان پخش کردید در همین شبکه که هر کسی از یک جایی آمده، از کرمانشاه، از آذربایجان غربی، از آذربایجان شرقی، از جنوب شرق، از جنوب، از جنوب غرب کشور مان، از شمال شرق کشورمان از همه جا با هر فرهنگ با هر گویشی و با هر سلیقه سیاسی، با هر میزان تدین همه خودشان را رساندند و این هجرت اثر دارد یک زمانی ما خدمت یکی از اساتید اخلاق و علمای ربانی رسیدیم یک سوال تربیتی داشتیم ایشان میفرمودند همین که شما گام برمی دارید میروید تا فلان درس اخلاق، این حرکت شما از منزل پولی که خرج میکنید برای آن وسیله نقلیه تا برسید وقت گذاری پیشا آن جلسه خودش تاثیر تربیتی دارد. الان مردم ما دارند بعضیها هزار و خوردهای کیلومتر را میآیند با هزینه خودشان، یعنی پول میگیرد خودش پول خرج میکند میآید و بعد تازه خودش هم هزینه میکند برای دیگران، این هجرت به نظرم یکی از عناصر مهمی است که اثر تمدنی دارد.
این که اینقدر درباره مهاجرین در قرآن کریم ما محتوا داریم این که شما گذر کنی از راحت و تنعم، من عرض کردم این دختر عزیز را که دیدم احساس میکنم هیچ کس دیگر نمیتواند در خانه بنشیند، نه فقط کسانی که دلدادگی مذهبی داشتند به امام شهید و ایشان را ولی فقیه خودشان میدانستند الان کیست در جهان که منصف باشد و امام شهید ما را حقیقتا یک کشور دوست نداند؟ ایشان چقدر دغدغه ایران عزیز داشتند؟ چقدر دغدغه زبان فارسی داشتند، چقدر دغدغه این مرزهای ایران عزیز را داشتند، یک ادای دین به ایشان است و آن کسانی که هجرت میکنند در این مسیر حتما آثار وضعی برای خودشان دارد این هم نکته بعدی؛ در این دو سه روزی که آیین وداع امام شهید رقم خورده هر چقدر میگذرد شما میبینید تعداد پرچمهای سرخ در این اجتماع دارد بیشتر میشود. میدانید تا حالا صحن مصلی چندین بار شاید ۲۰ بار خالی شده و پر شده مردم به توصیه مسئولین عمل میکنند سعی میکنند مثلا ده دقیقه یک ربع نیم ساعت بمانند و بعد جایشان را به برادران و خواهران دیگرشان بدهند امروز بعد از نماز یک جریان متحرکی بود کسانی که داشتند میرفتند و کسانی که داشتند میآمدند، هر چقدر میگذرد یعنی افراد مختلفی دارند میآیند و پرچمهای سرخ دارد بیشتر میشود و اثر همین را شما ببینید هم وزارت اطلاعات بیانیه داد و خونخواهی را پیگیری کرد هم سرپرست وزارت دفاع در مصاحبه شان من دیدم این را بیان کرد فرمانده محترم ارتش این را بیان کردند وزارت امور خارجه در بیانیهای که داد این بحث خونخواهی را و جاری شدن عدالت درباره این جانیان و جنایتکاران را مطرح کردند، شعام بیانیه داده، یک انسجامی الان بین مجموعههای امنیتی ما، مجموعههای نظامی ما و ملت ما و نخبگان ما شکل گرفته که برای این که ما بازدارندگی ایجاد کنیم برای ایران عزیز، چارهای نداریم حالا آن پرونده تفاهمنامه یک پروندهای است جدا از پرونده جسارتی که به تمامیت ارضی ما و آن غرور ملی ما شده، کلمه غرور شاید واژه خیلی خوبی نباشد، معمولا استفاده نمیکردند امام شهید از این واژه، آن اعتزاز ملی ما لکه دار شده و در این شعری که امروز شاعر عزیزمان در مصلی خواندند یک نکته بود که برخورده به ملت ایران، این نحوه جسارتی که اولا به امامشان کردند، جسارتیکه به این عزیزان ما در ناوچه دنا کردند که میهمان کشی کردند دل ما سوخت و آن اتفاقی که همه بشریت هر کس ذرهای از فطرت درونش باشد آن اتفاقی که در مدرسه شجره طیبه میناب افتاد هیچ کس نمیتواند از این دفاع کند.
خودشان دیدید که اینها ماندند چه جوری از ننگی که به بار آوردند بیرون بیایند و اتفاقی که در لامرد افتاد اونجا هم دیدید اینها سلاحهای جدیدشان را آزمایش کردند روی بچههای ما چند صد هزار قطعه مواد منفجره روی هوا منتشر شد بارانی از ترکش اون بچههای کودک ما که داشتن در آن ورزشگاه بازی میکردند و بازی میکردند ملت ما احساس میکند اگر پای این خونخواهی نایستد این جریان ادامه پیدا میکند و ما نیاز داریم و میبینید شما الان این تشییع یک بهانهای شده که فریاد خونخواهی اتفاق بیفتد یک نکته دیگر همان آیه شریفه صد و بیست سوره توبه است که قرآن کریم میفرماید ما این همه میگوییم که همه انسانها در خسران هستند در سوره عصر خداوند فرموده مگر کسانی که ایمان بیاورند عمل صالح انجام دهند خوب الان یقیناً حضور ما در این خیابانها عمل صالح است چرا الان این شبکههای بیگانه مزدور بدشان اومده از این حضور مردم، بهانههای مختلف دارند سعی میکنند این جا شبهه بکنند.
سوال: علمای فقه شیعی هم شدند؟
صلح میرزایی: بله امامی موقع میفرمود این کارتر یواش یواش دیگر اسلامشناس بشود و واقعاً این اتفاق دارد چشم اینها را کور میکند این نور حضور مردم چرا اینها اینقدر ناراحتند یکی از دلایلش همین است اینکه میفرماید آیه شریفه میفرماید که هیچ خستگی و تشنگی به شما وارد نمیشود در این مسیر هیچ قدمی بر نمیدارید یک گام برمیدارید که این گامتان باعث خشم دشمنان خدا میشود میفرماید یک عمل صالح برای شما نوشته میشود عمل صالحش هم از این عملها مثلا ذکر طبیعی ذکر مثلاً اللهاکبر من بگویم حالا نمیخواهم مقایسه بکنم بالاخره ممکنه کسی با یک ذکر الله اکبر مسیر به عرش را طی بکند ولی میخواهم عرض کنم بعضی کارهایی که ما میکنیم و کارهای بی زحمتی است این کار پرزحمتی است الان شما خوب این مسیری که عزیزان طراحی کردند برای اینکه کمترین که آسیب و خستگی برای مردم ایجاد بشود میدانید بیت شریف امام شهید فرمودند به مسئولین برگزارکننده تشییع هیچ آسیبی و خدشه هم نباید به کسی بیفتد هرجایی که احساس کردید ممکن است خداینکرده خدشه باشد باید یک طریق دیگری را برای تشییع انتخاب کنید و همه تمهیدات را اندیشیدند که مردم با سلامتی بیایند و اون برکت خودشان را بگیرند وانشاءالله یک یومالله رقم بزنند، اما بالاخره باید مسافتی را پیاده پیادهروی بکنند خستگی دارد گرم است، آنهایی که با بچه هایشان میآیند مدیریت بچهها که گرما زده نشوند همه اینها را باید مراقبت بکنیم دیگر شبیه اون اتفاقهایی که ما توی اربعین میبینیم حالا اربعین زمانش طولانی است اینجا همه در یک بازه زمانی این بیست و چهار کیلومتر است قرار هرکس به اندازه خودش یک نقطهای از این مسیر نورانی را یک چراغی باشد شبیه چراغهایی که میبینیم هر کدام از ما میتوانیم یکی از این همین نورهایی باشیم که در آسمان این نور را میبینند در روایات دارد که این مجالس یاد خدا و یاد اهل بیت علیهم السلام شبیه ستارههایی که ما الان در آسمان میبینیم برای فرشتگان از عالم بالا اینچنین خودش نشان میدهد این عمل سال خیلی عمل مهمی است که نباید ساده بگیریم این را دارد چشم دشمن خدا را پر میکند و آن اختلال محاسباتی اش یکی دیگر از فواید این حضور در تشییع این است که اون اختلال محاسباتی که اینها دارند امام شهید ما چندین بار فرمودهاند گفتند اینها مهندسی خوبی میکنند، اما اختلال دارد موادی که دریافت میکنند نمیدانم حالا این خبری که امروز منتشر شد یک مقدار حالا ضدونقیض شد که ترامپ ملعون کثیف، نجس اخلاقی او گفته که من تعجب کردم که اشک میریزند مردم ایران مگر مردم ایران آن قدر علاقه دارند حالا اینکه دروغ میگوید این اگر درست باشد چنین نقل او که یک حرف راست نمیتواند بزند دیدید که خود غربیها آمار درآوردند نزدیک چهل پنجاه بار دروغ گفته دیروز توی در خبرهایتان شنیدم که گفتند باید جایزه صلح نوبل به او بدهند، چون سی و هشت بار ایران را مثلاً نابود کرده و صلح ایجاد کرده شخصیت کثیف دروغگو او می داند دارد چی میگوید ولی بالاخره عدهای به او اطلاعات اشتباه ممکنه داده باشند یک موقعی یادمه سال چهارصد و یک امام شهید فرمودند اینها گاهی اوقات مزدوران فارس زبان به تعبیر ما ایرانی نمایی هستند که اطلاعاتی به اینها می دهند اینها دچار اختلال میشوند و الان گیر کرده بود در این دوره جنگ رمضان و حرفهایی میزد که معلوم بود از حالت طبیعی خارج شده ملت ایران سیلی زد و مشت محکم از ملت ایران دریافت کرده بود.یک رزمایش است ما برای اینکه یک رزمایش نظامی را طراحی میکنیم چه قدر باید هزینه بکنیم؟ رزمایش با چه هدفی انجام میشود؟ یک هدفش اینه که ما عیبهای نظامی خودمان را بفهمیم نقاط قوت و ضعف و بفهمیم یک هدفش بازدارندگی است دیگر، چون بعضیها دیدند که درباره هزینههایی که در این مسیر ممکن است بشود قلت ان قلتی کردند اولاً که این هزینهها برای همین مردم دارد خرج میشود خیلی از این اینها هم خودجوش است الان دوستان ما هستند روی کانالهای شخصیشان شروع میکنند مثلاً میخواهند ما آن قدر وعده غذایی درست میکنیم مردم خودشان پول میدهند با طیب خاطر پول میدهند و میبینند که همزمان هم عزای اباعبدالله گرامیداشته میشود، هم عزای رهبرمان و امروز من میدیدم اون بخشی از خطبه غدیریه رسول الله طبق یکی از نقدهایی که در بحار است حضرت در اونجا فرموده بودند که امام زمان (ع) که تشریف بیاورند او منتقم است از ظالمین و فرمود که هر ولی از اولیا ایشان فقط منتقم خون اباعبدالله (ع) که نیستند خون اباعبدالله در راس است خون امیرالمومنین در راس است باید انتقامشان گرفته بشود همین امیرالمؤمنین ثارالله بود هم ابا عبدالله، اما همه اولیاالله در طول تاریخ انتقام حقیقی شان و به معنای واقعی کلمه امام زمان (ع) میگیرد به خاطر همین این آمیختگی خون اولیاءالله در امتداد خون ابیعبدالله (ع) دارد رقم میخورد میخواهم عرض کنم که ما یک رزمایش داریم یک رزمایش بزرگ با حضورمان در این تشییع بازدارندگی ایجاد میکنیم هیچ تمدنی بدون ایجاد بازدارندگی نمیتواند ایجاد بشود تمدن باید ادامه بدهد حیات خودش را باید تهدیدها را بتواند از خودش دور بکند یقیناً یک حضور میلیونی دهها رزمایش را میتواند رزمایش نظامی موشکی ما را میتواند پوشش بدهد و خودش یک عامل بازدارنده برای دشمن هست که دیگرغلطی نکند نسبت به کشور ما، یکی از آثار این تشییع من از این جهت دارم این اثر را میگویم حالا ممکنه وقتی که اثر را بگویم واقعاً بعضی دوستان ان قلت بکنند که آقا این اثر تمدنی است مگر آن روایت امام رضا (ع) و اون قصهای که موسی بن سیار نقل میکنند که حضرت داشتند میرفتند در نیشابور ظاهراً بود دیدند صدای ضجهای میآید و گریه و اینها رفتند یک جنازهای بود خود حضرت خودش را رساند به اون جنازه را در آغوش گرفت موسی بن سیار میگوید از سؤال کردم فرمودند یکی از محبین ماست یکی از شیعیان ماست بعد حضرت اونجا فرمودهاند که هرکس تشییع کند پیکر یکی از اولیا ما را از گناهانش خارج میشود شبیه اون موقعی که متولد شده بود از مادر ربط وجود دارد بین اینکه انسان طاهر باشد از گناه و بتواند عامل حرکت باشد در این حرکت تمدنی یعنی پیشرانهای حرکت تمدنی ما در این آخرالزمان حالا آخرالزمان با معنای وسیعش عرض میکنم پیشرانش انسانهای متعهد و مومن و پاک است انسانهایی که در حد توان از گناه خودشان را خالی میکنند خوب فردا یک مسیری است برای اینکه ما چگونه است که حالا فرض بفرمایید میرویم مثلاً روز عرفه توبه میکنیم درگاه خدا، خدا ما را ببخشد و در ماه رمضان توبه میکنیم روایت میفرماید که در تشییع پیکر اولیاالله همین اتفاق میافتد و این هم یک شخص معمولی نیست یکی از بزرگان میفرمود که وقتی دیدید حزن عمومی شد بین مؤمنین الان نمیدانم چه میزان از ایرانیها حالا عدد نمیتوانم عرض کنم ولی هر قیافهای را که انسان میبیند ناراحت است محزون است تصویر آقا را نگاه میکند خندهها و لبخندها و شوخیهای آقا، آه حسرت میکشد در بیرون از ایران مؤمنین همه ناراحتند ببینید الان شنیدم نه شهر عراق نه استان عراق یا شهر عراق تعطیل کردند یک کسی میگفت این از عجایب روزگار است که ما موقعی صدام جنگیدیم که الان پیکر رئیسجمهور وقت آن دوران جنگ را میخواهند منتقل بکنند اونجا استانهای متعددی حتی برخیشان غیرشیعی دارند تعطیل میکنند و آن جا هم یک حماسهای رخ خواهد داد این ولی که اینجوری مؤمنین دارند ناراحتی در آن دلشان احساس میکنند بعضیها میگویند این یک انعکاسی است از اون ناراحتی که در قلب نازنین امام زمان (ع) از به شهادت رسیدن این سرباز شان و این سردار سپاه شان اتفاق افتاده، چون حضرات نسبت به ناراحتی ما ناراحتی درونشان ایجاد میشود و این عمق ناراحتی است که اینجوری دلهای ما را میبینید که مالامال از ناراحتی کرده و اثر دیگر این اتفاق همان اثری است که آن آیه شریفه اعراف میفرماید:تقوا وقتی رقم میخورد در این حضور میلیونی مردم و این پاکی و ریخته شدن گناهان ما اتفاق میافتد در این مسیر آن هجرت اتفاق میافتد آن مواسات آن به غضب آوردن دشمنان خدا که عمل صالح نوشته میشود مجموع اینها را وقتی انسان میبیند، میبیند اون عنصر تقوا محقق میشود و ما امید داریم انشاءالله به برکت این قدرشناسی ملت مان نسبت به امام عزیزمان و اتفاقی که رقم میخورد این وعدهای است که در این آیه شریفه که فرمود خداوند برکات آسمان و زمین را در اختیار آنها قرار میدهد و نکته آخری که میخواهم عرض بکنم ملت دارد قیام للله میکند چهارده خرداد سال هشتاد و پنج امام شهید فرمود برای اینکه اتفاقات بزرگ اجتماعی رقم بخورد باید میلیونها اراده کنار هم قرار بگیرد اینها دست ما نیست اینها دست خداست ایشان فرمودند امام این را فهمیده بود که اصرار میکرد امام قیام للله اولاً قیام کنیم و باید برای خدا باشد این که شعار این تودیع و تشییع و تدفین را باید برخاست گذاشتند مردم فهم کردند که قوموا لله باید قیام بکنند قیام لالله که اتفاق بیفتد من اولین حرکت میکنم شبیه دومینوها دیدید چه ساعت چند ده هزار قطعه است حرکت اول من این است که همین یدونه اولی را که میاندازم بقیهاش را خود اون جریان رقم میزند خدا همینجوری است امام مگر چه کرد مگر رفت جذب بودجه کرد برای قیامش، امام مگر رفت با دولتها ببندد، مگر امام رفت با مستکبرین ببندد مگر با احزاب امام طرف شد، امام برای خدا قیام کرد دلهای مردم متوجهش شد و خروجی اش این انقلاب اسلامی که واقعاً به لرزه درآورده الان آن هیمنه استکبار و چالشهای استکبار در سال پنجاه و هفت را با چالشهایی که الان دارد مقایسه بفرمایید من فکر میکنم مجموع این چنین اتفاقی که فردا انشاءالله رقم خواهد خورد و امید داریم با کمترین چالش و با بهترین بهرهگیری ملت عزیزمان مسئله رقم بخورد این میتواند یقیناً درون پیشبردهای تمدنی تاثیر داشته باشد هر کدام از این نکاتی که عرض کردم میتواند بخشی از اون آجرهای حرکت تمدنی ما را تامین بکند و یقیناً اگر ما یک موقعی یک اهل باطنی میآمد میگفت که مثلاً چکار کرده آن حماسه پانزدهم تیر چه رقم زهد برای ملت ایران و برای اون تاریخ آینده ملت ایران که نوادگان و نتیجههای ما اون موقع اولیاالله به شما خواهند گفت که اجداد شما چه کردند با تاریخ ایران و چه شکوه و عظمتی به اون حرکتشان خواهد شد.