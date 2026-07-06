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آخرین دیدار مردم با رهبر شهید؛ بدرقه‌ای باشکوه و تاریخی

آخرین فرصت دیدار با پیکر رهبر شهید، صحنه‌ای از حضور پرشور مردم و وداعی تاریخی را رقم زد؛ وداعی که با سوگواری، دعا و ادای احترام همراه بود.
عکاس :ندا پناهی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ - ۰۷:۰۳
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برچسب ها: وداع ، رهبرشهیدانقلاب ، آخرین دیدار
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