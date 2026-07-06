آخرین فرصت دیدار با پیکر رهبر شهید، صحنه‌ای از حضور پرشور مردم و وداعی تاریخی را رقم زد؛ وداعی که با سوگواری، دعا و ادای احترام همراه بود.

عکاس : ندا پناهی