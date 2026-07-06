شبکه خبری سی ان ان در گزارش اعلام کرد: در سومین روز از مراسم‌ وداع و تشییع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تهران میزبان بزرگترین اجتماع مردمی در تاریخ این مراسم خواهد بود.

گزارش سی ان ان از آمادگی تهران برای مراسم تشییع تاریخی

گزارش سی ان ان از آمادگی تهران برای مراسم تشییع تاریخی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به اینکه تهران پس از روز دوم مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شهید ایران، خود را برای بزرگ‌ترین مراسم تشییع آماده می‌کند، نوشت: همزمان با سومین روز از مراسم‌ وداع و تشییع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تهران میزبان بزرگترین اجتماع مردمی در تاریخ این مراسم خواهد بود و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر از سراسر ایران در مراسم تشییع امروز (دوشنبه) شرکت کنند.

در گزارش سی‌ ان‌ ان آمده است: مراسم اصلی تشییع پیکر (حضرت) آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید ایران صبح امروز (دوشنبه) ساعت ۶ صبح به وقت محلی از میدان امام حسین آغاز و تا میدان آزادی تهران با حضور پرشور قشرهای مختلف مردم ایران برگزار خواهد شد.

سی‌ ان‌ ان در ادامه این گزارش به عشق و ارادت عمیق مردم ایران به رهبر شهید انقلاب اسلامی در طی مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد و افزود: مقامات ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند که تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع روز دوشنبه به ۱۵ میلیون نفر از سراسر کشور برسد.

شبکه خبری سی‌ ان‌ ان پیش‌تر با پوشش مراسم تشییع رهبر شهید ایران، گزارش داده بود که جمعیت عظیمی در ایران برای مراسم تشییع و سوگواری عمومی گرد هم آمده اند.

این شبکه خبری آمریکایی نوشت که یک تیم سی‌ان‌ان در تهران با هزاران نفر از عزادارانی که برای آغاز مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای گرد هم آمده بودند، صحبت کرده است.

این رسانه عنوان کرد که انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر تا ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) در نقاط مختلف ایران و عراق در این مراسم شرکت کنند.