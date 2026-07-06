به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت: اطلاعات تازه نشان می‌دهد که روس‌ها در حال آماده‌سازی یک حمله گسترده جدید هستند.

او افزود: باید برای برقراری صلح، روسیه را تحت فشار قرار داد.

رئیس جمهور اوکراین در پایان پیام خود ادعا کرد: در ماه‌های آینده شرایط برای یک صلح شرافتمندانه چه از طریق نیروی نظامی و یا از طریق دیپلماسی فراهم خواهد شد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

سه روز پس از آن یعنی پنجشنبه پنجم اسفند سال ۱۴۰۰، پوتین عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد و این جنگ همچنان ادامه دارد.