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فرمانده عملیات فرات میانی در حشد الشعبی عراق، از نهایی شدن همه مقدمات امنیتی و خدماتی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فرمانده عملیات فرات میانی در الحشد الشعبی عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تمامی آمادگیهای لازم برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به پایان رسیده است.
سرلشکر «علی الحمدانی» تأکید کرد که با برگزاری یک نشست گسترده و با حضور تمامی فرماندهان امنیتی، هماهنگیهای لازم برای اجرای روان وظایف و مدیریت میدان صورت گرفته است.
الحمدانی تصریح کرد: در این نشست بر اهمیت پایبندی به وظایف، انضباط بالا و حفظ آمادگی کامل در تمامی قطعات و مناطق امنیتی تأکید شد. این اقدامات با هماهنگی کامل میان فرماندهی عملیات ارتش، پلیس، نهادهای امنیتی و مدیریت اماکن مقدس (عتبات) در حال انجام است.
او افزود:با توجه به اهمیت و مسئولیت سنگین این مناسبت برای همه تشکلهای امنیتی، همه طرحهای عملیاتی و خدماتی به گونهای تدوین شده است که امنیت کامل شرکتکنندگان و جریان روان مراسم تضمین شود.