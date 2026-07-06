لوک ملانشون رژیم صهیونیستی را منبع اصلی جنگ در منطقه دانست و گفت: ایران هم نتانیاهو و هم ترامپ را شکست داده است.

​​​​​​​نامزد ریاست جمهوری فرانسه: ایران، نتانیاهو و ترامپ را شکست داد

​​​​​​​نامزد ریاست جمهوری فرانسه: ایران، نتانیاهو و ترامپ را شکست داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اظهاراتی با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که تهران، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را شکست داد.

ملانشون در جریان یک مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران تهدیدی برای جهان است؟، اظهار کرد: نه، من حتی برای یک ثانیه هم این ادعا را باور نمی‌کنم.

او افزود: حمله غیرقانونی آمریکا و (رژیم) اسرائیل به ایران، حکومت این کشور را تقویت کرده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همچنین با بیان اینکه حکومت ایران اکنون از اعتبار کاملا بی‌سابقه‌ای در جهان برخوردار است، خاطرنشان کرد: ایران هم نتانیاهو و هم ترامپ را شکست داده است.

او در ادامه با اشاره به قتل عام لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: نتانیاهو هیچ احترامی برای صلح قائل نیست.

ملانشون همچنین با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی منبع اصلی بی‌نظمی و جنگ در منطقه است، گفت که کابینه نتانیاهو یک کابینه فاشیستی است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در پایان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بدون اینکه کسی آن را پاسخگو کند، دارای سلاح‌های هسته‌ای است، تاکید کرد: من همه اینها را بسیار خطرناک می‌دانم.