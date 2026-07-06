معاون رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تجلیل از شخصیت راهبردی رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با درایت خود، کشتی انقلاب اسلامی را از میان صحنه‌های پیچیده و دشوار به سوی پیروزی‌های آشکار هدایت کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «محمد النعیمی»، معاون رئیس شورای عالی سیاسی یمن در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره، با اشاره به تحولات اخیر و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای، اظهار داشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، شخصیتی است که با درایت خود، جزئیات تاریخ و وقایع را مدیریت کرده و کشتی انقلاب اسلامی را از میان صحنه‌های پیچیده و دشوار به سوی پیروزی‌های آشکار هدایت کرده است.

النعیمی با اشاره به انسجام ملی در ایران تصریح کرد: شهادت فرماندهان و بزرگان این مسیر، نه تنها خللی در اراده ملت ایجاد نکرد، بلکه موجب وحدت هرچه بیشتر امت اسلامی و ملت ایران شد و همبستگی ملی برای دفاع از آرمان‌های کشور را دوچندان کرد.

این مقام ارشد یمنی با بیان اینکه ملت ایران با تجدید میثاق با آرمان‌های خود، بر تحقق استقلال کامل تأکید دارد، افزود: مردم ایران با ایستادگی در برابر فشارها، بر ضرورت رهایی از وابستگی و شکستن کامل محاصره اقتصادی و سیاسی آمریکا تأکید دارند.

معاون رئیس شورای عالی سیاسی یمن در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به انزوای آمریکا در نظام بین‌الملل گفت: آمریکا امروز به اعتراف متحدان اروپایی‌اش، در برابر اقتدار ایران ذلیل و منزوی شده است و اقدامات تهران در تقابل با راهبرد‌های استکباری، موجب تحقیر و شکست هیمنه «کاخ سفید» در منطقه شده است.

النعیمی خاطرنشان کرد: امروز پیوند میان رهبری و ملت ایران در حمایت از «وحدت میدان‌های مقاومت» و نفی هرگونه وابستگی به آمریکا، در سطحی بی‌سابقه در ۴۷ سال گذشته قرار دارد که این امر نویدبخش پیروزی‌های بزرگتر برای جبهه مقاومت است.

این مقام یمنی اظهار داشت که پیامِ هواپیمای ایرانی به فرودگاه صنعا، بخشی از این مواضع و تصمیمات برای شکستن محاصره است.

او افزود: یمنی‌ها قادرند خواسته‌های خود را تحمیل کنند؛ توافق با سفیر عربستان تنها در حد پیش‌نویس اولیه امضا شده است و ملت یمن این پرونده را رها نخواهد کرد.

النعیمی تصریح کرد: ما در وهله اول در مسیر دیپلماسی حرکت خواهیم کرد، مشروط بر اینکه عقل و درک لازم برای پذیرش آن وجود داشته باشد؛ و اگر چنین نباشد، ملت یمن ابزار‌ها و روش‌های دیگری را برای تحمیل حقوق و خواسته‌های خود به کار خواهد گرفت.

معاون رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: توازن قدرت قدیمی از میان رفته است و اکنون رژیم صهیونیستی، همان‌طور که برای مردم ما در غزه پیش آمده، در معرض هدف قرار گرفتن و تهدید موشک‌ها و پایداری مقاومت است.

او در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار داشت: مرحله سلطه‌گری آمریکا به پایان رسیده است؛ نشانه‌ها به ما می‌آموزد که تغییر تنها زمانی روی می‌دهد که واقعی باشد و با تصمیماتی که کشور‌ها در مورد حضور آمریکا و پایگاه‌های نظامی آنها در خاکشان می‌گیرند، گره بخورد.

النعیمی تصریح کرد: امت عرب باید رها شود و به حرکت بیفتد؛ امروز ایران این روندِ رهایی را رهبری می‌کند تا جایگاه و موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی شایسته‌ای برای امت اسلامی ایجاد کند.