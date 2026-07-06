هکرها به هزاران حساب متعلق به دولت انگلیس و وزارت امور خارجه نفوذ کرده، داده‌ها را دزدیده و برای فروش عرضه کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که هکر‌ها به حساب‌های ایمیل مقامات دولتی انگلیس و کارکنان وزارت امور خارجه در خارج از کشور نفوذ کرده‌اند.

براساس گزارش اسپوتنیک، هکر‌ها از داده‌های قبلاً سرقت شده برای دور زدن ۸۰ هزار فایروال ارائه شده در شرکت امنیت سایبری فورتینت استفاده کرده‌اند.

هکر‌ها به داده‌های متعلق به کارکنان مأموریت‌های وزارت امور خارجه انگلیس در خارج از کشور و کارمندان سازمان‌های دولتی محلی دسترسی پیدا کردند.

حساب‌های هک شده شامل کارکنان سفارتخانه‌های انگلیس در تایلند و موریس و همچنین کارمندان در بیشایر و والتام فارست در لندن بود.

داده‌های خدمات بهداشت ملی، تأمین‌کنندگان دارو و ارائه‌دهندگان انرژی نیز به خطر افتاده است.

براساس این گزارش‌ها، هکر‌ها آدرس‌های ایمیل و رمز‌های عبور را به دست آورده‌اند و به آنها امکان دسترسی به سامانه های کلیدی فناوری اطلاعات دولت را داده‌اند.

این داده‌ها که در حال حاضر از طریق «دارک وب» برای فروش ارائه می‌شوند، می‌توانند با قیمت تقریبی ۶۰ هزار دلار خریداری شوند.