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بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعرسانی ونزوئلا شمار جانباختگان دو زلزله به سه هزار و ۳۳۴ تن رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه وزارت ارتباطات و اطلاعرسانی ونزوئلا شمار زخمی های زمینلرزههای ویرانگر این کشور ۱۶ هزار و ۴۷۰ نفر و شمار بیخانمانها ۱۷ هزار و ۳۴۵ نفر اعلام شده است.
رئیس جمهور موقت ونزوئلا در بزرگداشت دویست و پانزدهمین سالگرد استقلال این کشور از اقدامات دولت خود پس از وقوع زمینلرزههای ویرانگر در این کشور دفاع کرده بود.
دلسی رودریگز همچنین با بیان اینکه بعد از وقوع این حادثه بلافاصله نیروهای امنیتی ونزوئلا را در مناطق مورد نیاز مستقر کرده است، از ایجاد یک واحد نظامی جدید برای کمک به مقابله با شرایط اضطراری و فجایع خبر داده بود.
سازمان ملل خسارت زلزله ونزوئلا را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
تاکنون ۲۴ کشور ۵۲۱ تن کمکهای امدادی، ۸۶ واحد مجهز به سگهای آموزشدیده برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار و بیش از ۲۷۰۰ نیروی جستوجو و نجات به ونزوئلا اعزام کردهاند.
دو زمین لرزه قدرتمند (با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر) که بعدازظهر چهارشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیر) ونزوئلا را لرزاندند، نه تنها به دلیل شدت بلکه به دلیل سرعت وقوع نیز شگفتآور بودند؛ هر دو لرزش فقط ۴۰ ثانیه از هم فاصله داشتند و در فاصله چند کیلومتری از یکدیگر ثبت شدند، پدیدهای که کارشناسان آن را «زلزله دوگانه» مینامند؛ رویدادی غیرمعمول که میتواند ظرفیت مخرب یک رویداد تکتونیکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.