«الیجا مگنیر» خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل در پیامی با اشاره به مشت گره کرده حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در هنگام شهادت، تاکید کرد که مشت گره کرده رهبر شهید ایران به نماد مقاومت تبدیل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مگنیر در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مقام‌های ایرانی، پیکر (مطهر حضرت آیت الله) سیدعلی خامنه‌ای (رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران) را در حالی پیدا کردند که دست سالم او به شکل مشت گره کرده بود.

او افزود: این صحنه به یک تابلوی پایانی از مقاومت تبدیل شد. رهبری که صحنه را ترک می‌کند در حالی که نماد مقاومت همچنان بر بدنش نقش بسته است.

این تحلیلگر بلژیکی در پایان با اشاره به اینکه مشت گره‌کرده به یکی از شناخته شده‌ترین نشانه‌های سیاسی ایران تبدیل شده، است، تصریح کرد: مشت گره‌کرده، نمادی از پایداری، رویارویی و مقاومت ملی در مقابل دشمنانی که قدرتمندتر، ثروتمندتر و مجهزتر تصویر می‌شوند، اما قادر به شکستن این نظام نیستند.