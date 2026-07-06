منابع خبری گزارش دادند: روسیه بامداد امروز (دوشنبه) با شلیک ده‌ها موشک و پهپاد، کی‌یف و هفت استان دیگر اوکرای را هدف حملات گسترده خود قرار داده است.

حملات سنگین پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت و هفت استان اوکراین

حملات سنگین پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت و هفت استان اوکراین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این حملات فقط چند ساعت پس از هشدار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر آمادگی روسیه برای یک حمله بزرگ جدید انجام شده است.

بر اساس این گزارش، چندین انفجار در دو موج جداگانه حوالی ساعت یک و ۴۰ دقیقه و ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد امروز (به وقت محلی) در کی‌یف شنیده شد و هشدار هوایی برای تقریبا تمام مناطق اوکراین صادر شده است.

برخی منابع خبری اعلام کردند روسیه ۶ موشک کروز کالیبر را از بندر نووروسیسک به سمت اوکراین شلیک کرد.

پس از حمله روسیه، صدای انفجار‌هایی در سراسر کی‌یف شنیده شد؛ گزارش‌های اولیه حاکی از شلیک ۲۰ موشک است.

خبرگزاری فرانسه همچنین ضمن اعلام شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در کی‌یف به نقل از یک مقام رسمی گزارش داد: حمله اوکراین باعث قطع برق در شهر سواستوپول در کریمه شد.

مقامات نیز قطع موقت برق در سواستوپول در پی حمله نیرو‌های اوکراینی به زیرساخت‌های انرژی را تائید کردند.

رویترز نیز به نقل از شهردار کی‌یف ضمن تائید حمله موشکی روسیه به این شهر مدعی شد: این حمله موشکی به یک ساختمان مسکونی آسیب رسانده و احتمال محبوس شدن مردم در زیر آوار وجود دارد.

به نوشته اوکراین اینفو، زلنسکی پیش‌تر در پیامی ویدئویی نسبت به احتمال حملات جدید روسیه هشدار داده بود.

رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی شبانه خود گفت: اطلاعات تازه نشان می‌دهد که روس‌ها در حال آماده‌سازی یک حمله گسترده جدید هستند.

زلنسکی در پایان پیام خود ادعا کرد: در ماه‌های آینده شرایط برای یک صلح شرافتمندانه چه از طریق نیروی نظامی و یا از طریق دیپلماسی فراهم خواهد شد.