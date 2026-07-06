به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از مقامات بلندپایه اوکراینی گزارش داد که حمایت‌های اطلاعاتی واشنگتن فراتر از تجهیزات جنگی بوده و شامل کمک به کی‌یف در تعیین مناسب‌ترین مسیر‌ها برای عبور پهپاد‌ها و دور زدن سامانه های پدافند هوایی روسیه می‌شود.

این اقدام نشان‌دهنده سطح بالای هماهنگی اطلاعاتی میان واشنگتن و کی‌یف برای اجرای حملات مستقیم به عمق قلمرو روسیه است.

منابع اوکراینی در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز اظهار داشتند که با توجه به وضع کنونی، بعید است که مذاکرات سه‌جانبه در خصوص بحران اوکراین پیش از پایان تابستان جاری از سر گرفته شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده بن‌بست دیپلماتیک و بی تمایلی طرف‌های درگیر به دستیابی به راهکار مسالمت‌آمیز است.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، پیش از این تأیید کرده بود که عملیات نظامی روسیه «مانند یک جنگ واقعی» ادامه دارد، زیرا کی‌یف از برلین، پاریس، لاهه، اسلو و واشنگتن کمک دریافت می‌کند.

این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا در هشتم ژوئیه، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین گفت‌و‌گو کند.