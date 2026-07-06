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سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) در پیامی از مردم عراق خواست تا در مراسم تشییع پیکر حضرت آیت الله خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بسیج مردمی عراق در این پیام که به همراه کلیپی منتشر شد به ستایش امام مجاهد شهید و دعوت از مردم عراق برای استقبال از ایشان پرداخته است.
در این پیام آمده است: در این تابوت، شخصی آرمیده که سرور دوران خود و فرمانده عزت و شرف و رهبری به عظمت کوهها و مردی به بزرگی دنیا است، گرچه ممکن است وزن این تابوت کم باشد، اما شانههای همه فرزندان آدم از تحمل بزرگی صاحب آن ناتوانند.
این پیام میافزاید: برای استقبال از این آقای بزرگوار که به زیارت آمده بشتابید، او پس از ۵۷ سال بار دیگر به زیارت آمده است. به خاطر او بر پیکر شهرها لباس سیاه بپوشانید، زیرا این آخرین زیارت پیش از آخرین وداع است.
سازمان الحشد الشعبی در پایان این پیام از مردم عراق خواسته است تا این روز تاریخی را از دست ندهند.