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مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۶ صبح امروز، دوشنبه ۱۵ تیر، در تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۶ صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر) در تهران آغاز شد و هماکنون مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از جمعیت عزاداری است که از ساعات اولیه بامداد در محل حضور یافتهاند. محور اصلی مراسم از چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری خواهد بود و همه تقاطعهای متصل به مسیر اصلی نیز بهعنوان پهنه تشییع در نظر گرفته شدهاند.
مردم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید، پرچمهای عزا و دستنوشتههایی در تجلیل از مقام ایشان، در مسیر تشییع حضور دارند و با نوحهخوانی، قرائت قرآن و سردادن شعارهای حماسی، آخرین وداع خود را با رهبر شهید انقلاب اسلامی رقم میزنند.
در طول مسیر، مواکب مردمی و گروههای خدمترسان در حال پذیرایی و عرضه خدمات به عزاداران هستند و نیروهای امدادی، انتظامی و اجرایی نیز روند برگزاری مراسم را مدیریت میکنند.
سه راه تهرانپارس، آغاز مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
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سه راه تهرانپارس، آغاز مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
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حضور کودکان به همراه پرچم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید
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حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید - خیابان دماوند
پخش سرود ملی در لحظات آغازین شروع مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران؛ میدان امام حسین (ع) تهران
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حضور مردم در مراسم تشییع پیکر امام شهید در میدان امام حسین
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عزاداری مردم در چهارراه ولیعصر با پرچمهای سرخ خونخواهی
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