مراسم باشکوه و تاریخی تشییع پیکر امام مجاهد شهید، امروز با حضور پرشور مردم قدرشناس و انقلابی در تهران آغاز شد؛ حضوری که بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات اولیه بامداد، خیابان‌های منتهی به مسیر تشییع مملو از جمعیتی بود که با در دست داشتن پرچم‌های ایران، تصاویر رهبر شهید انقلاب و سردادن شعار‌های حماسی، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی ملی و ارادت به آرمان‌های امام شهید را به نمایش گذاشتند.

مردم از اقشار مختلف، زن و مرد، پیر و جوان، در این مراسم حضور یافته‌اند تا با بدرقه‌ای باشکوه، دین خود را به امام شهید امت ادا کنند. فضای مسیر تشییع آکنده از حال و هوای معنوی، نوای مرثیه و اشک‌های دلتنگی است. همزمان با حرکت کاروان تشییع، مسئولان کشوری و لشکری در کنار مردم حضور دارند و رهبر انقلاب را تا خانه ابدی بدرقه می‌کنند.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا نیز برگزار می‌شود.



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