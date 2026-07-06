تیم ملی فوتبال نروژ با برتری مقابل برزیل به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مرحله حذفی بیست و سومین دوره رقابت‌های جام جهانی از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه روز یکشنبه تیم‌های برزیل و نروژ در ورزشگاه «متلایف» نیویورک برگزار شد که در پایان قرمزپوشان نروژ ۲ بر یک پیروز شدند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. ارلینگ هالند (۷۹ و ۹۰) برای نروژ گل زد و نیمار (۱۰+۹۰ - پنالتی) برای برزیل گل زد.

تیم ملی فوتبال برزیل با پیروزی مقابل ژاپن و نروژ هم با شکست دادن ساحل عاج در مرحله یک‌شانزدهم به جمع ۱۶ تیم برتر راه پیدا کرده بودند.

بازی با یک گل زودهنگام برای نروژ آغاز شد، اما گل پاتریک برگ در دقیقه ۳ در موقعیت آفساید به ثمر رسید تا هواداران سلسائو نفس راحتی بکشند.

در دقیقه ۱۰ در حالی که ماتئوس کنیا می‌رفت، در محوطه جریمه صاحب توپ شود با تکل کریستوفر آیر در محوطه جریمه سرنگون شد، اسماعیل الفتح داور آمریکایی ابتدا صحنه را خطا تشخیص نداد، اما در ادامه پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی اعلام پنالتی کرد.

برونو گیمارش پشت پنالتی قرار گرفت، اما ضربه او را دروازه‌بان نروژ مهار کرد تا بهترین موقعیت زردپوشان از دست برود.

در ادامه با وجود پنالتی برای برزیل، اما این نروژ بود که بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت. با این حال بازی آرام‌تر دنبال شد. در ۵ دقیقه پایانی نیمه اول، بازی سرعت بیشتری گرفت، اما توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

نیمه نخست با تساوی بدون گل برزیل و نروژ به پایان رسید.

نیمه دوم را برزیل هجومی‌تر آغاز کرد. انریکه که تنها چند ثانیه از ورودش به زمین نمی‌گذشت، در دقیقه ۵۹ در یک مصاف تک به تک روی پاس وینیسیوس، توپ را به بیرون زد تا بهترین موقعیت برزیل در نیمه دوم از دست برود.

در دقایق ۶۱ و ۶۳ اوریان نیلیند دروازه‌بان نروژ در ۲ مرحله شوت رایان و ضربه گیمارش را با شیرجه‌های دیدنی مهار کرد تا دروازه نروژ همچنان بسته بماند.

در ۱۵ دقیقه پایانی نروژ رو به جلوتر بازی کرد و از لاک دفاعی بیرون آمد و در دقیقه ۷۵ شوت بازیکن نروژ با شیرجه دیدنی آلیسون بکر به بیرون رفت.

سرانجام در دقیقه ۷۹ هواداران حاضر در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی در این بازی گل دیدند. روی سانتر ارسالی از چپ، ارلینگ هالند از پشت شش قدم با یک ضربه سر، دروازه برزیل را باز کرد تا نروژ یک بر صفر جلو بیفتد.

در ادامه حملات برزیل برای جبران گل خورده بیشتر شد و در دقیقه ۸۵ تیر دروازه مانع رسیدن به گل مساوی برای برزیلی‌ها شد.

نروژ روی ضد حمله‌ها خطرناک نشان می‌داد و هالند در دقیقه ۹۰ روی یک شوت دقیق از پشت محوطه جریمه برای دومین بار دروازه برزیل را باز کرد تا نتیجه ۲ بر صفر به نفع نروژ شود.

برزیل در وقت‌های اضافه با خطای نروژی‌ها در محوطه جریمه صاحب پنالتی شد و این بار نیمار در دهمین دقایق وقت‌های تلف شده توانست این ضربه را تبدیل به گل کند تا نتیجه ۲ بر یک شود.

در نهایت نروژ توانست با نتیجه ۲ بر یک برزیل را شکست دهد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود. برزیل هم با تمامی ستارهایش از جام خداحافظی کرد.

نروژ در مرحله یک‌چهارم نهایی، شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به مصاف انگلیس می‌رود.

ارلینگ هالند در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.