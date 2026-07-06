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مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید از دقایقی پیش در پایتخت با حضور خیل عظیم عزاداران و دوستداران ایشان با شعار «باید برخاست» آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسیر تشییع پیکرهای رهبر شهید و شهیدان سیده بشری حسینی خامنهای (دختر رهبر شهید)، مصباح الهدی باقری (داماد رهبر شهید)، زهرا حدادعادل (همسر رهبر انقلاب) و زهرا محمدی گلپایگانی (نوه رهبر شهید) از خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی و بزرگراه لشکری اعلام شده است.
از ساعتها پیش از آغاز این مراسم، مسیر اصلی تشییع و خیابانهای منتهی به این مسیر مملو از جمعیتی بود که در سوگ فقدان رهبر شهید، لباس مشکی بر تن کرده و تصاویری از ایشان در دست داشتند، اشک ماتم میریختند و با مشتهای گرهکرده بر سینه، بر عهد خود با رهبری شهید تأکید میکردند.
در این مراسم، علاوه بر همشهریان تهرانی رهبر شهید، مردم از استانهای مختلف کشور خود را به پایتخت رساندهاند تا در بدرقه «آقای شهید ایران» از تهران؛ شهری که سالهاست میزبان رهبری شهید است، شرکت کنند. «ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز/ خامنهای شهید، پیش خداست امروز» از شعارهایی است که از سوی مردم عزادار در این مراسم سر داده میشد.
عزاداران همچنین شعار میدادند «ای رهبر شهیدم راهت ادامه دارد،ای پدر شهیدم راهت ادامه دارد».
در حالی که آغاز رسمی مراسم از ساعت ۶ صبح اعلام شده بود، از ساعتها زودتر جمعیت زیادی در میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به مسیر تشییع با برپایی مراسم عزاداری، نوحهخوانی و سینهزنی، و... در انتظار آغاز آیین تشییع بودند و همزمان، ایستگاههای مترو و ناوگان حملونقل عمومی با حداکثر ظرفیت در حال جابهجایی عزاداران به محل برگزاری مراسم بودند. حضور جمعیت در مسیرهای اعلام شده نیز در حال افزایش بود.
در کنار حضور گسترده مردم، نیروهای امدادی، اورژانس، آتشنشانی، پلیس راهور، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان نیز از ساعات اولیه بامداد در محل مستقر شدهاند تا خدماترسانی، تأمین امنیت و مدیریت تردد را در طول برگزاری این آیین بر عهده داشته باشند.
به گفته سردار حسن حسنزاده، رئیس قرارگاه برگزاری آئین وداع، نماز و تشییع پیکر رهبری شهید، پیشبینیهای لازم برای حضور همه خانوادهها، کودکان و نوجوانان و همه اقشار مردم انجام شده است.
وی همچنین اعلام کرد: طبق برنامهای که داریم تشییع را زمینی و با خودروی طراحی مخصوص حمل پیکرهای مطهر در این مسیر قرار میدهیم و قطعاً با کمک و حمایت و همراهی مردم عزیز شاهد برگزاری یک تشییع و بدرقه بینظیر و بیبدیل و تاریخی و ماندگار خواهیم بود و امام عزیز و شهیدمان را که سالیان سال درامالقرای اسلام زندگی کردند و سالیان سال در اینجا حکمرانی کردند، بدرقه میکنیم و او را به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) میسپاریم.