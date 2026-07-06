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فوقستاره پرتغالی به گمانهزنیها پایان داد و اعلام کرد جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین جام جهانی دوران حرفهای وی خواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کریستیانو رونالدو در نشست خبری پیش از دیدار حساس پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار بهصورت روشن درباره آیندهاش در این رقابتها صحبت کرد و گفت: این آخرین جام جهانی من خواهد بود؛ به امید خدا فردا آخرین بازی من نباشد.
کاپیتان پرتغال در ادامه تأکید کرد: چیزی کم ندارم؛ خدا با من سخاوتمند بوده است. با بردن یا نبردن جام جهانی، کریستیانو رونالدوی بیشتر یا کمتری نمیشوم.
رونالدو درباره پرسشهای تکراری پیرامون آیندهاش اظهار داشت: همیشه همین سؤال را میپرسید که آیا این آخرین بار است یا نه. خواهیم دید. نمیخواهم توجهها را به این موضوع جلب کنم، چون مهم نیست؛ مهم این است که صعود کنیم.
او سپس ادامه داد: آن روز خواهد رسید، اما صادقانه بگویم هر اتفاقی فردا بیفتد، با وجدانی آسوده میروم؛ نه ۱۰۰ درصد، بلکه ۱۰۰۰ درصد، چون همه چیزم را به فوتبال دادهام. به آن احتیاجی ندارم، زندگی خوبی دارم، اما موضوع عشق و اشتیاق است. فوتبال بازی میکنم، چون عاشقش هستم.
ستاره پرتغال در واکنش به فشارها و انتقادهایی که طی سالهای اخیر متوجه او بوده نیز گفت: پ۲۳ سال است تلاش کردهاند مرا بکشند، اما باید دیده باشید که ارزشش را ندارد؛ وقت تلف کردن است. تلاش میکنید و تلاش میکنید، اما من به این شرایط عادت کردهام.
رونالدو در ادامه با لحنی کنایهآمیز افزود: سن به شما بلوغ و تجربه میدهد تا ببینید خیلی چیزها نسبی هستند. حتی بابت حملاتی که بعد از ۴۰ سالگی دریافت کردم تشکر میکنم؛ انتقاد باعث رشد میشود، پس ممنون که این کار را انجام دادید.
رونالدو درباره دیدار با اسپانیا هم گفت: نبرد بسیار سختی خواهد بود. به ایمان زیادی نیاز داریم، باید بدویم و باید شجاع باشیم.
او در پاسخ به سؤالی درباره لمین یامال، ستاره جوان اسپانیا، توضیح داد: لامین یامال آینده روشنی دارد. او خیلی خوب کار میکند و آیندهاش فوقالعاده خواهد بود، اما من همیشه به اسپانیا به عنوان یک تیم نگاه میکنم و آنها خیلی خوب بازی میکنند.
کاپیتان پرتغال در پایان دوباره به فضای احساسی آخرین جام جهانی خود اشاره کرد و گفت: باید هر روز را لذت برد؛ مثل آخرین جام جهانی، که همینطور هم خواهد بود. اما امیدوارم فردا آخرین روز نباشد. امیدوارم؛ و بعدش میتوانید کمی بیشتر مرا بکشید.
پرتغال و اسپانیا در حالی دوشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی به مصاف هم میروند که شکست در این مسابقه میتواند به معنای پایان دوران رونالدو در جام جهانی باشد.