تیم ملی فوتبال انگلیس با برتری مقابل مکزیک به مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد و حریف نروژ در این مرحله شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و انگلیس در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر) به مصاف هم رفتند که این بازی پر برخورد با برتری ۳ به ۲ انگلیس به پایان رسید.

در این بازی که انگلیس از اواسط نیمه دوم با اخراج جرل کوانسا ۱۰ نفره بازی می‌کرد، سهم هر تیم یک پنالتی بود.

در نهایت مکزیک در ورزشگاه آزتکای مکزیکوسیتی طعم تلخ شکست را چشید و برابر چشمان هوادارانش از جام جهانی خداحافظی کرد.

پس از کانادا، مکزیک دومین میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است که در مرحله یک هشتم نهایی از رقابت‌ها کنار می‌رود.

تیم ملی انگلیس در دیدار یک چهارم نهایی با نروژ بازی خواهد کرد.

این مصاف قرار بود از ساعت ۳:۳۰ آغاز شود، اما به علت شرایط نامساعد جوی از ساعت ۴:۳۰ آغاز شد.

مکزیک ۲ - ۳ انگلیس

ورزشگاه: آزتکا مکزیکوسیتی

داور: علیرضا فغانی

کارت قرمز: جرل کوانسا (۵۴) از انگلیس

گلزنان: جود بلینگهام (۳۶) و (۳۸) و هری کین (۶۰ - پنالتی) برای انگلیس و جولیان کوئینونس (۴۲) و رائول خیمنس (۶۹ - پنالتی) برای مکزیک

شرح گل ها:

دقیقه ۳۶: بعد از حملات متوالی مکزیک انگلیسی‌ها با ضد حمله‌ای که توسط پیکفورد ترتیب دادند روی پاس ساکا و توسط جود بلینگهام و تنها با ۳ ضربه موفق شدند قفل دروازه مکزیک را بشکنند تا این تیم بعد از ۴ بازی سرانجام دروازه‌اش را در جام جهانی باز شده ببیند.

دقیقه ۳۸: ۹۰ ثانیه بعد از گل نخست انگلیس باز هم بلینگهام روی اشتباه مورا بازیکن جوان مکزیک موفق شد خودش و سه‌شیر‌ها را در این بازی ۲ گله کند.

دقیقه ۴۲: جولیان کوئینونس مهاجم سیه چرده و گلزن مکزیک‌های روی یک ارسال توپ برگشتی را تبدیل به گل کرد تا یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

دقیقه ۶۰: داور بعد از بررسی صحنه به سود سه‌شیر‌ها اعلام پنالتی کرد تا هری کین گل سوم انگلیس را وارد دروازه میزبان کند.

دقیقه ۶۷: بی‌احتیاطی هری‌کین در محوطه جریمه انگلیس بعد از بررسی صحنه توسط VAR، خطا، تشخیص داده شد تا مکزیک صاحب ضربه پنالتی شود؛ در نهایت رائول خمینز علی‌رغم اینکه پیکفورد توانست جهت توپ را تشخیص دهد توپ را تبدیل به گل کرد تا اختلاف به یک گل برسد.